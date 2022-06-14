Мнение: Дотационные регионы, проблема спекулянтов и 4 резона экономить

1. Если почитать оппозиционные блоги, можно решить, будто все деньги Россия тратит на Крым и Чечню. Но нет, больше всего денег из бюджета получают жители Чукотки — по 255 тысяч на человека в год. Дальше идут Камчатка, Тыва, Саха, Алтай и так далее. Чечня только на девятом месте, по 22 тысячи на жителя в год. Крым — ближе к середине списка, 11 тысяч в год. По абсолютным цифрам Крым и Чечня тоже не в лидерах (ссылка).



2. Профессор экономики Александр Скоробогатов подробно разбирает вопрос о том, насколько в реальности распространены и вредны финансовые спекуляции (ссылка):



Некоторые наши патриотически настроенные эксперты <…> призывают ограничивать финансовые спекуляции ввиду их пагубности для экономического роста.

Идея состоит в том, что спекуляции, хотя бесполезны для общества, обещают более высокие прибыли, чем общественно-полезное реальное производство. Поэтому деньги, вместо того чтобы создавать новые рабочие места, крутятся на финансовых рынках, обогащая некоторых, но оставляя ни с чем остальных.

Несколько фактов и соображений на этот счет:

А. Такое, действительно, бывает в определенные моменты истории. Напр., в нашей стране в 90-е гг., когда созданная государством система ГКО искусственно обеспечивала возможность заработка для финансовых организаций, которым в этих условиях реальный сектор, понятно дело, был неинтересен.

В то время было много и других возможностей подобного рода, включая финансовые пирамиды, приватизацию и крышевание бизнеса.

Однако такие периоды не могут длиться вечно. Если все заняты лишь разделом пирога, скоро будет нечего делить. На практике, это выражается в том, что периоды спекулятивного бума длятся обычно недолго;

Б. Я уже рассказывал о том, что успешные спекулятивные операции, если кому-то и удаются, то очень немногим и лишь недолгое время. Даже успешные трейдеры, как правило, стараются со временем переквалифицироваться в инвесторов.

Крупнейшие состояния на финансовых рынках зарабатывают люди, которых никоим образом нельзя отнести к спекулянтам. Икона финансового мира, Уоррен Баффет, всегда пропагандировал принцип, что, если ты не готов владеть компанией до конца жизни, то и не нужно покупать ее акции;

В. Как пример успешной спекуляции любят вспоминать Сороса с его знаменитой интервенцией на рынке британского фунта. Но это уникальный случай, когда человек с деньгами оказался в нужное время в нужном месте и воспользовался открывшимся на короткое время окном возможностей. Если же мы посмотрим на последующую карьеру Сороса, включая его усилия по “распространению демократии”, то это типично инвестиционная активность с длительным горизонтом планирования;

Г. “Спекулятивный капитал” можно условно разбить на две части: капитал частных лиц и организаций.

Для 99.9% первых рынок не отличается от казино, являясь лишь способом получить адреналин от американских горок на счете, что рано или поздно оканчивается его сливом.

У организации спекулятивные сделки обычно в ведении небольшого подразделения, где технари управляют десятью тысячами торговых роботов, что приносит прибыль ровно до тех пор, пока ее конкурент не станет делать то же самое с двадцатью тысячами роботов.

Основное же внимание в организациях уделяется тому, чтобы не уходить в большие минуса при любых превратностях конъюнктуры. На это, кстати, бросают лучшие силы финтеха;

Д. Недостаток инвестиций в реальный сектор – это проблема, но, если ее решать принудительными методами, на выходе будут нерентабельные предприятия, способные существовать лишь при господдержке. Иными словами, вместо новых кормильцев мы получим лишь дополнительные рты.

Резюмирую: не потому экономика бывает плоха, что в ней водятся спекулянты, а спекулянты в ней водятся потому, что она плоха.

И действительно: в советские времена у нас боролись со спекулянтами радикально, почти задушив при этом сферу торговли и услуг. Но всё же жестокая к предприимчивым людям советская система постоянно продуцировала всё новых и новых спекулянтов.

Поскольку возможности реального заработка и честного бизнеса были государством резко ограничены, желающих заработать толкали в обьятья криминалу. Это стало одной из причин роста преступности в 1980-е и, по инерции, в 1990-е годы.

3. Я рассказываю в «Школе капитализма», что побуждает адептов Т.П.Р.У. экономить, жить на половину зарплаты. Цитирую начало статьи (ссылка):

Древние греки не любили работать. Достойными занятиями они считали только войну, управление государством и сопутствующие развлечения — гимнастику с философией, например. Если гражданин был беден, в перерыве между войнами он мог быть пахарем, обрабатывать собственную землю. Это тоже было нормальным мужским занятием. К ремесленникам и торговцам древние греки уже относились с известной долей пренебрежения, а работу по найму не отличали от рабства. Свободный грек был готов подчиняться только своему командиру на поле боя. Если бы нужда заставила грека сидеть в мастерской и делать по приказу начальника горшки, грек счёл бы это большим позором и большим несчастьем.



Мы частично унаследовали этот варварский взгляд на мир. С одной стороны, современные россияне безусловно уважают честного труженика, который точит на заводе детали по 8 часов в день, причём уважают независимо от уровня его мастерства или размера его зарплаты. С другой стороны, многие люди по-прежнему делят профессии на достойные и недостойные, полагая, к примеру, будто уборщицей работать постыдно, а журналистом почётно. Особенно ярко презрение к труду проявляется у маргиналов — согласно их бунтарской идеологии, работают только люди подневольные, то есть обыватели и рабы.