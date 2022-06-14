Стало известно, как дельфины распознают друг друга

Новое исследование подтвердило, что дельфины могут узнать сородича не только по звуку, но и по вкусу мочи. Заявили об этом специалисты из Университета Сент-Эндрюса, которые и проводили научную работу.

Дельфины афалины обладают развитой системой коммуникации и даже имеют собственные имена, представляющие собой звуки продолжительностью до 0,9 секунды. Запоминают они клички хорошо, по последним данным в течение 20 лет.

Недавно выяснилось, что при взаимодействии дельфины соприкасаются гениталиями и по вкусу мочи могут распознать сородича. Чувствуют они именно вкус, так как обонятельных луковиц у них не имеется.