Стало известно, как дельфины распознают друг друга
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Новое исследование подтвердило, что дельфины могут узнать сородича не только по звуку, но и по вкусу мочи. Заявили об этом специалисты из Университета Сент-Эндрюса, которые и проводили научную работу.
Дельфины афалины обладают развитой системой коммуникации и даже имеют собственные имена, представляющие собой звуки продолжительностью до 0,9 секунды. Запоминают они клички хорошо, по последним данным в течение 20 лет.
Недавно выяснилось, что при взаимодействии дельфины соприкасаются гениталиями и по вкусу мочи могут распознать сородича. Чувствуют они именно вкус, так как обонятельных луковиц у них не имеется.
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