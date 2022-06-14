Мнение: Публичный скандал

Все соцсети обсуждают ролик, где жених на свадьбе (вероятно узбекской), бьет невесту.

Рассуждают, как всегда, о бесправии мусульманских женщин.

Если вы видели этот ролик, вы обратили внимание, насколько шокированы взрослые женщины рядом с невестой, возможно мать и тетка. Они сразу же уводят девушку, а на жениха смотрят волком. У невесты есть братья и отец, и чуть позже те наверняка поговорят с ним.

Сам жених в ролике выглядит так, будто его перекосило от ярости. Он бледный и челюсть его сжата, он приготовился обороняться. То есть осведомлен о том, что его поведение неприемлемо.

Не важно, психопат жених или крыша вдруг съехала, не имеет значения – без повода он набросился или был уже какой-то конфликт. В любом случае все его действиями возмущены. Именно поэтому ролик так широко обсуждается.

На наших свадьбах тоже такое бывает, особенно на пьяных. На таких бывает, что застав свою жену в туалете со свидетелем, жених устраивает драку с ней или с ее мамой.

Вряд ли кто-то не в курсе, какой треш бывает иногда на наших свадьбах.

Во всех местах бывают плохие браки и некрасивые конфликты.

Но многие обсуждают ту сцену на свадьбе как “мусульманский обычай”.

Нет такого обычая у мусульман – бить женщин, тем более прилюдно, тем более на свадьбе.

Нет такого обычая – плохо относиться к женщинам, своим матерям и матерям детей.

Не может быть такого обычая.

Порядочные мусульмане, как и порядочные христиане, как и порядочные атеисты, уважают женщин и, в принципе, уважают других людей, считают насилие и тем более насилие по отношению к близким недопустимым. Нарушают это отдельные, непорядочные, как и везде, но общие правила и традиции всегда на стороне уважения и справедливости.

Не должен один народ оскорблять другой, клеветать на его религию и на его традиции.

Хватит уже. И так слишком.

Но если вы приглядитесь к ролику, вы увидите, что именно поразило наших людей, особенно наших женщин.

Поразило их то, что невеста, получив подзатыльник, не набрасывается на жениха, не снимает туфельку с ноги и не начинает его дубасить по морде. Именно такое поведение наши женщины считают уместным в такой ситуации.

Если уж не драться, то орать, привлекать общественное внимание, размахивать руками, в общем устроить громкий скандал. Вот что правильно с точки зрения наших.

И женщины, которые уводят невесту, осуждающе поглядывая на жениха, с нашей точки зрения должны были не коситься, а устроить с ним шумную потасовку. Как в курятнике. “Отстаивая границы”. А иначе “слив”.

Вот этот момент вызвал диссонанс и всех зацепил. Почему невеста просто отвернулась и опустила голову, почему ее просто куда-то увели? Где немедленное возмездие абьюзеру? Что за “рабская психология”?

И вот это – культурная разница.

Однако разница – не в нашу пользу.

Считать неприличное поведение отстаиванием границ, а приличное поведение рабской психологией – разница не в нашу пользу.

Если кто-то из близких накосячил, опозорил прилюдно себя и вас, не надо устраивать публичный скандал, не надо еще больше позориться.

Народам, у которых сохранились традиции и представление о чести, своей и семьи, это очевидно. Зачем позорить себя, свою родню, становиться посмешищем, превращать локальный некрасивый эпизод в масштабное безобразное зрелище. Лучше все скрыть от чужих глаз, чтобы заметили как можно меньше людей, а те, кто заметили, могли бы и не понять, в чем дело. Разбираться в семейных конфликтах надо внутри семьи, чтобы конфликт не стал еще и позором.

Если бы эпизод не сняли на видео, на свадьбе его могли бы и не заметить.

Но это совсем не значит, что косяк жениху просто так сошел бы с рук.

Наоборот. Именно в таких случаях ничего с рук не сходит.

Многие думают, что если не разораться и не опозориться тут же, то обида останется без ответа.

Поэтому предпочитают стрелять себе в ногу.

Но для правомерного ответа вы должны остаться в красном поле, тогда виноватый будет максимально виноват перед вами. И с правовой точки зрения, и в глазах окружающих, и с точки зрения границ.

Вот жених поступил так с невестой и, если у той нормальная семья, ему это ни в коем случае не сойдет с рук, и в первую очередь на него нападет его же семья, которую тот опозорил перед семьей невесты.

Он будет вынужден просить прощения и должен будет компенсировать невесте и ее семье свой поступок. Может быть те вообще откажутся иметь с ним дело (а калым, например, оставят себе, поскольку вина целиком на женихе).

А теперь представьте, что жених толкнул невесту, а та начала дубасить его в ответ и орать матом.

Своим ответным неадекватом она не только привлекла внимание к скандалу, опозорила себя и свою семью, стала посмешищем, но еще и нивелировала бы косяк жениха.

Ее косяк стал бы больше его, хоть и “в ответ”, но косяк такой глупый и некрасивый, что никто уже не поверит, что это “в ответ”, наоборот все будут считать, что он ударил ее в ответ на что-то такое. Ведь она совершенно неадекватна, очевидно, что довела его.

Вы и сами дружно встаете на сторону невесты в том числе потому, что она не вцепляется в морду жениха, а если бы вцепилась, она не вызывала бы сочувствия, оба вызвали бы одинаковое отвращение. Но не рефлексируя механизм своего соучастия невесте, вы думаете, что невеста ведет себя неверно.

Верно, раз все дружно на ее стороне.

И это важный момент.

Нельзя отвечать косяком на косяк, невыгодно, тем более невыгодно позорить себя и мужа в публичном месте, нельзя выяснять отношения прилюдно, нельзя скандалить у глазах у публики со своими близкими.

Нашим это все меньше понятно. У нас публичный скандал считается с неких пор не позором, а пиаром.

Некоторые стоят на площади в окровавленных белых панталонах.

Или даже голые стоят со стекающей между ног “кровью”.

Другие в подробностях рассказывают на ТВ, как их насиловали, смакуя каждую деталь.

Таким конечно странно, что оскорбленная невеста просто ушла, а не стала рвать платье и показывать всем грудь в знак протеста.

Унижаться в знак протеста против унижения.

Друзья, можете ли вы сформулировать, какой скандал уничтожает фигуру, а какой скандал ее растит? Какие условия для второго должны быть?