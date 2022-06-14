Мнение: Шанс обратного превращения

Еще раз о Поклонской

Все время забываю, что пишу в стране деревянных психопатов, которые многие элементарные вещи просто не в состоянии постичь – нечем, а точнее – заблокировано всё намертво еще в детстве.

Вот про ту же Поклонскую: написал, что режим ей запретил любые публичные появления – получил массу однотипных отзывов, в которых люди высказывали искреннее непонимание: да чего, мол, ей запрещать, она же глупая, она все равно ничего умного не говорит, смысл ее слушать и т.п.

Вынужден пояснить: режим испугался Поклонскую вовсе не из-за ее мудрых мыслей, которых у нее действительно нет и не было. Режим не боится, что Поклонская выскажет какие-то мысли – он боится, что она проявит свои чувства. Что я имел в виду, когда написал, что Поклонская ЖИВАЯ? Только это. Отличие живого человека от зомби – только способность проявлять истинные чувства. Больно – плачет, весело – смеется, видит чужое горе – грустит и хочет помочь.

Понятно, что кроме Поклонской таких людей в российском “истеблишменте” просто нет. И это смертельно опасно, потому что создает невыносимый контраст. В чем, собственно, было последнее прегрешение Поклонской, которое ей уже не простили – разве она призвала массы выйти на баррикады и свергнуть Путина? Нет, ничего подобного. Просто ей сказали на интервью, как, мол, это классно, что россияне убивают украинцев – а она вместо положенного по протоколу каменного лица и подобострастного “одобряем-с”, с добавлением какого-нибудь мерзкого “хи-хи-хи-с” (зомбакам дозволяется выказывать удовольствие при виде чужих смерти и страданий) – вдруг реально расстроилась и не смогла скрыть своих ЧУВСТВ. А потом уже даже высказалась в том духе, что радоваться смертям нехорошо и она этого делать не будет. Мысль, соглашусь, банальная и простая, истинные интеллектюэли из числа жж-старперов в этот момент поморщились.

Но важно понимать, что эмпатия у россиян все ж не то чтоб совсем отсутствует – она отключена, место, где кнопка “вкл”, завалено всяким хламом и дерьмом – но она все ж есть. То есть превратиться в людей все ж можно, хотя бы теоретически. И только поэтому глупой Поклонской предпочли зажать рот и запретить показываться публично.