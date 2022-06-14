Мнение: Два фактора

Говоря о санкциях, ценах на энергоносители, крайне неоднозначной ситуацией на рынке продовольствия и прочих бедах и горестях, стоит учитывать два вполне фундаментальных фактора, разбалансирующих всю мировую и макрорегиональные системы.

Первый фактор — совершенно объективный. Разрушение мирового порядка вышло на самоподдерживающийся уровень, поэтому как всегда перед фазовым сдвигом (напомню — он может быть как «вверх», так и «вниз», но сам по себе этот сдвиг приближается, система теряет остатки устойчивости буквально на глазах, причем темпы всех процессов ускоряются, что тоже свидетельствует о приближении перехода.

Подобное состояние системы характеризуется ростом числа кризисных явлений, которые буквально калейдоскопически меняют друг друга, причем каждый кризис так и остается неразрешенным, добавляя в общий котел хаоса свою долю. Это как закипающий (но еще до конца не закипевший) чайник, когда пузырьки пара появляются на стенках, начинает «подпрыгивать», так как меняющаяся во времени равнодействующая импульсов отрывающихся от стенок пузырьков «раскачивает» всю систему «чайник-вода».

Неудивительно, что число кризисов растет, их масштаб увеличивается, частота и амплитуда каждого перестают подчиняться какой-либо закономерности. Начинаются так называемые «осцилляции» системы.

Второй фундаментальный фактор — проектный. Безусловно, социальная система отличается от любой другой наличием дополнительного уровня сложности: так называемой свободы воли. Свобода воли формирует проектную деятельность, и зачастую именно она существенно меняет стандартные объективные закономерности, действующие на любую систему. Не отменяет, замечу, а именно изменяет. Естественно, по своим сложным законам, нелинейно, как некая равнодействующая разных проектов разных групп и структур.

Стоит отметить, что люди, продвигающие проект «новой нормальности», практически говорят всё в открытую, что совершенно разумно и рационально: если нет никакого «мирового правительства» (а его нет), то решения принимаются и исполняются консенсусным образом. Подобного рода согласования неизбежно требуют какой-то, но публичности. Нет никаких тайных лож, которые втихаря вершат судьбы мира. Если кому-то удобно и комфортно представлять историю человечества именно через тайные заговоры, то это, конечно, невероятно примитивное и совершенно неверное представление. Но суть не в этом.

Суть в том, что проектировщики «новой нормальности» четко, ясно и явно ликвидируют трехуровневую имущественную пирамиду «богатые — средний класс — бедные», исключая из нее средний класс. Обосновывается это разными красивыми лозунгами и словами, но общий смысл и намерения это не меняет: средний класс во всем мире методично идет под нож. Поэтому значительная часть кризисов, происходящих сейчас и продвигающих «новую нормальность» как раз и ведут средний класс к обнулению его собственности, созданию долговой ямы, и в конечном итоге — перераспределению собственности среднего класса в пользу богатых, которые частично передают через механизмы социального обеспечения небольшую часть этой собственности в пользу отчаянно бедных, выравнивая их с нищающим средним классом.

«На выходе» должен остаться почти гомогенный слой почти одинаково бедных и очень узкий слой богатых граждан планеты. «Золотой миллиард» должен «усохнуть» до примерно 50 (а может и того меньше) миллионов фантастически богатых людей. Причем их богатство будет определяться не столько нулями на счетах, сколько правом распоряжаться всем мировым богатством. По сути, это будет коллективный собственник всего.

Поэтому можно, конечно, радоваться, что европейцы будут жить плохо без русского газа (нефти, титана, обогащенного урана). Но это крайне примитивное прочтение происходящих процессов. Действительность куда как интереснее.

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