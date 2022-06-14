 

Московский джазовый фестиваль открылся совместным выступлением Бутмана и Башмета

14.06.2022, 20:34, Новости дня
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Первый Московский джазовый фестиваль открылся в столице выступлением сразу двух оркестров Игоря Бутмана и Юрия Башмета. Также в программе запланированы мастер-классы и творческие вечера известных музыкантов, лекции деятелей культуры и искусства, выступления зарубежных артистов.

Фестиваль открылся в парке «Зарядье», где на сцену вышли два дирижера Игорь Бутман и Юрий Башмет и их оркестры. Они успели и солировать, и дирижировать – причем не только своим оркестром, но и коллективами друг друга – по обоюдному согласию, передает «Россия 1».

«У джаза была очень интересная история до того момента, когда произошли события послевоенные, когда началась холодная война. Тут немного вступила политика – тогда запрещали джаз, сейчас запрещают Чайковского. Мы все находимся в ситуации сложной, но джаз выдержал, в 70-х годах уже появились музыкальные заведения, в которых преподавали джаз», – сообщил основатель и художественный руководитель Московского джазового оркестра, народный артист РФ Игорь Бутман.

Первый московский джазовый фестиваль организаторы называют самым громким проектом за всю историю отечественного джаза, 100-летие которого отмечают в этом году.

Основным партнером просветительской программы фестиваля является российское общество «Знание». На мероприятии пройдут лекции деятелей культуры и искусства, государственных деятелей, предпринимателей, также будут организованы музыкальные мастер-классы и творческие вечера.

«На мой взгляд, очень классно, что есть такие фестивали, которые могут открыть мир джаза людям не столь искушенным, и таких людей будет больше», – сообщил первый заместитель генерального директора российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.

Кроме того, подготовлено большое количество площадок. Послушать живую музыку можно в парках «Зарядье», «Музеон», на ВДНХ, а также в Новопушкинском сквере и в саду «Эрмитаж», отмечает ТВ Центр.

Выступят более 100 молодежных коллективов – победителей Всероссийского джазового конкурса. Кроме того, для жителей и гостей столицы сыграют зарубежные исполнители и популярные звезды отечественной эстрады. Организаторы обещают сделать Московский джазовый фестиваль ежегодным. Специальными гостями станут музыканты из Индии, Бразилии, Турции, с Кубы – их выступления пройдут в Москве в течение недели, причем зачастую вход будет свободным.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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