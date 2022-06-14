ВСУ применили запрещенные кассетные снаряды для обстрела Донецка, утверждают в России
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Украинские вооруженные формирования применили запрещенные кассетные снаряды и вооружение стран НАТО для атаки на Донецк, информирует пресс-служба Следственного комитета России.
«Так, имеются данные, что в настоящее время вооруженные формирования Украины применяют кассетные снаряды французского производства, использование которых запрещено нормами международного права», – отмечается в релизе СК.
Также подчеркивается, что ранее западные военные инструкторы обучали украинских националистов стрельбе из артиллерийских установок.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следственным подразделениям зафиксировать и расследовать все факты многочисленных обстрелов вооруженными формированиями Украины жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры Донецка.
Действия украинской армии в ведомстве назвали беспрецедентными по своей жестокости, так как они влекут человеческие жертвы и колоссальные разрушения. При обстреле Донецка за последние сутки погибли семь мирных жителей и более 40 ранены, среди жертв и пострадавших есть дети.
Накануне СМИ сообщили, что в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать помощь.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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