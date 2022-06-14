 

В Минобороны Украины заявили о сотнях тысяч мобилизованных

14.06.2022, 20:33, Новости дня
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Число граждан, мобилизованных в украинскую армию, исчисляется сотнями тысяч, массового уклонения нет, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Речь идет о большом числе, о сотнях тысяч. Есть указ президента о мобилизации, есть определенная цифра, которую устанавливает президент, сколько надо мобилизовать граждан», – цитирует ТАСС Маляр.

Она пояснила, что эта численность зависит от заявок украинского военного командования для выполнения намеченных им боевых задач. При этом Маляр не назвала точное число мобилизованных.

Замминистра подчеркнула, что на данный момент планы по мобилизации в Украине выполнены, массового уклонения нет. «Мы не можем прогнозировать, что в данной ситуации будет завтра и послезавтра, потому что все зависит от ситуации на фронте», – сказала Маляр относительно перспектив дальнейшей мобилизации населения в Вооруженные силы Украины, добавив, что вопрос о мобилизации женщин на сегодня не стоит.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий украинскому командованию использовать боевиков территориальной обороны для выполнения задач в районах военных действий.

До этого украинский парламент проголосовал за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на три месяца – до 23 августа.

Между тем, советник главы МВД Украины Виктор Андрусив предложил выпускать мужчин призывного возраста из страны за 3-5 тыс. долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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