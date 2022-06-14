 

Вместо шампанского Cristal гостям ПМЭФ предложили «Виноградный день»

14.06.2022, 20:22, Разное
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Гости Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) массово жалуются в социальных сетях на отсутствие премиальных алкогольных напитков.

Начиная с 2005 года, каждый зарегистрированный участник получал комплимент от организаторов – бокал эксклюзивного шампанского Cristal. Однако в этом году в меню были внесены изменения, теперь гостям предлагают напитки исключительно российского производства.

Генеральный директор одного из крупных инвестиционных холдингов усомнился в том, что организаторы приняли верное решение.

– Когда мне при входе дали пакет участника и бокал, я подумал, что это какой-то редкий сорт шампанского премиум-класса. После первого глотка мне стало нехорошо, но вкус показался знакомым. Я спросил у волонтёров, что это. Ответ меня убил, гостям наливают «Виноградный день». Я когда-то пил такое, но еще в студенческие годы, – сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Организаторы подтвердили, что европейские поставщики отказались отгружать им товар и алкогольная продукция была приобретена у отечественной компании. Один из владельцев производителя по этому поводу резко высказался в своем Telegram-канале – он посоветовал «валить в Давос тем, кто привык жрать Cristal и Courvoisier».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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