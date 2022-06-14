Проще обвинить Путина – американский эксперт объяснил, почему Байден не справляется с инфляцией

Администрация Джо Байдена могла бы предпринять ряд шагов по снижению инфляции, однако не делает этого, боясь разозлить прогрессистов и корпорации, заявляет в интервью Fox News старший научный сотрудник Манхэттенского института Брайан Ридл. Таким образом, по его словам, Байдену ничего не остаётся, кроме как возложить вину на Путина. Ведущий Fox News Такер Карлсон напоминает, что Путин не подписывает в США указы, ведущие к росту цен.

Официальный уровень инфляции по определению намного меньше реальной инфляции, с которой вы сталкиваетесь в жизни. Но официальная инфляция за 12 месяцев по состоянию на май 2022 года составляет 8,6 процента. Экономисты заявляют, что она ещё вырастет, некоторые прогнозируют, что очень скоро инфляция превысит 9 процентов. Вместе с тем мы видим одновременное падение фондовой биржи и рынка долговых обязательств, что бывает редко. Процентные ставки повышены, сильно повышены. Что нам со всем этим делать, как улучшить ситуацию?

С нами сегодня Брайан Ридл, старший научный сотрудник Манхэттенского института. Большое спасибо, что нашли для нас время, Брайан. Как бы Вы… Вместо того чтобы просто обвинять Путина, что бы Вы сделали, чтобы ситуация стала лучше?

БРАЙАН РИДЛ, старший научный сотрудник Манхэттенского института: Могу назвать Вам девять шагов, которые мы можем предпринять по поводу инфляции прямо сейчас. Урезать государственные расходы. Поощрять разведку месторождений нефти и газа. Положить конец мораторию на выплаты по студенческим долгам. Отменить пошлины. Отменить требования постановления «Покупай американское». Отменить правило Дэвиса-Бэкона о преобладающей заработной плате. Отменить новые правила по этанолу, установленные президентом. Отменить новые экологические ограничения на инфраструктуру, повышающие затраты. А также приостановить действие закона Джонса и открыть грузоперевозки в портах. Эти девять шагов конгресс и президент могут предпринять прямо сейчас. Но ничего из этого они не делают.

Можете ли Вы представить себе… Возьмём для примера один пункт, кажется, он был шестым. Этанол. Можете ли Вы представить себе что-либо, что привело бы к ещё большему подорожанию продуктов питания, чем сжигание большего количества кукурузы в топливных баках автомобилей*? Чем может быть оправдана такая мера?

БРАЙАН РИДЛ: Это бред. Это подарок — разрешение подмешивать его (этанол. — ИноТВ) в бензин… Считается, что это лучше для экологии. Но администрация Байдена заявила, что теперь можно добавлять не 10, а 15 процентов этанола. Это большой подарок производителям кукурузы. Все продукты с содержанием кукурузы, которые вы покупаете в гастрономе, теперь подорожают.

Итак, если у вас продовольственный и топливный кризис и вы повышаете требования по добавлению этанола, что на самом деле не принесло пользу экологии, вы делаете это специально!

БРАЙАН РИДЛ: Да, это действительно совершенно ужасная политика, ослабления которой усиленно добивались годами. Но с этим президентом мы видим, что практически все названные решения разозлили бы либо профсоюзы, либо производителей, либо фермеров, либо сторонников «прогрессивных» расходов, либо «чистую» энергетику. А президент не готов злить ни одну из категорий своего электората. Так что взамен мы получаем лишь пустую риторику на тему инфляции. Например, разговоры о «путинском скачке цен».

Да. По-моему, Путин не подписывает указы, направленные на повышение цен в Америке. Это бред! Я признателен Вам, Брайан, за Ваше мнение. Спасибо!

Дата выхода в эфир 13 июня 2022 года.

* Администрация Байдена ввела новые нормы содержания этанола в бензине. Главным сырьём для производства этанола в США является кукуруза (прим. ИноТВ).