Мнение: Три удавки для экономики США: урановая, удобрениевая и контейнерная

1. Запад стенает от энергетического кризиса: в США объявили чрезвычайную ситуацию в связи с нехваткой мощностей для электрогенерации. Джо Байден обвиняет во всём Россию, что лестно для нас, но фактически неверно: мы просто сидим в стороне и наблюдаем за экономическим самоубийством западных стран. Ведь это не мы сделали ошибочную ставку на зелёную энергетику, а они. Это не мы ввели санкции и ударили по экспорту углеводородов, а они. Как плохой танцор, Запад сам себя ведёт к поражению, без посторонней помощи. Но что если Россия таки явится на энергетическую войну и начнёт разыгрывать свои козырные карты? Вот, например, мы можем обрушить американскую ядерную энергетику (ссылка):



В случае полного прекращения поставок обогащенного урана из России атомные реакторы США перестанут работать. Об этом пишут научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар в статье для издания The Hill.

«Россия контролирует 40% мирового рынка конверсии урана. России принадлежит 46% мощностей по обогащению урана. Подавляющему большинству из 439 реакторов по всему миру требуется топливо из обогащенного урана, включая все реакторы флота США. Суровая реальность такова, что, если Россия прекратит поставки обогащенного урана американским энергетическим компаниям, США могут столкнуться с последствиями для работы реакторов. Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что атомная энергетика составляет более 20% генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже больше, чем сегодня», — говорится в публикации.

2. В США и Европе обеспокоены резким ростом цен на бензин, электричество и еду. При этом американцы и европейцы не могут даже толком нарастить собственное производство еды, чтобы было чем скомпенсировать дефицит. Фермерам нужны удобрения, а их тоже поставляет Россия (ссылка):



Рынок удобрений может послужить для России скрытым оружием против Запада. Об этом заявил обозреватель американского издания The Hill Тобиас Бернс (Tobias Burns).

Он указал, что эксперты и аналитики уверены в наличии у России скрытого рычага воздействия на Украину и на глобальные продовольственные поставки. В частности, опасения вызывают введенные Россией квоты на экспорт удобрений. Как считают специалисты, они могут привести к еще большему росту мировых цен на продукты питания.

Кроме того, Бернс отметил, что изменения в политике России в сфере удобрений могут привести не только к проблемам с транспортировкой продуктов питания, но и к проблемам с их производством.

3. Пока что Россия ведёт себя милостиво по отношению к американцам: мы продолжаем поставки критичных для США товаров и почти не применяем к ним экономические санкции. Время работает на нас, поэтому мы предпочитаем не обострять ситуацию, затягивать конфликт с Западом, откалывать от США вассалов.

А вот азиатские морские перевозчики решили нажиться на США по полной (ссылка):

Американский президент Джо Байден рассказал о резком росте цен на судоперевозки, обвинив зарубежные судоходные компании в десятикратном взвинчивании стоимости доставки товаров из Азии в США, сообщает РИА Новости. Он призвал конгресс разобраться с данной проблемой.

«Есть девять крупных океанских линий — транспортных компаний, которые перевозят грузы из Азии в США. Девять. Они сформировали три консорциума. Эти компании подняли свои цены на 1000 процентов. Поэтому я призвал конгресс положить этому конец. Это принадлежащие иностранцам судоходные компании, которые взвинтили цены и собрали прибыль в 190 миллиардов долларов. Семикратный рост за год», — заявил глава государства.