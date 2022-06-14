 

Собянин рассказал о реставрации грота “Бельведер”

14.06.2022, 19:37, Разное
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Москва – одна из старейших европейских столиц с богатым архитектурным наследием. Российская столица всегда привлекала зарубежных туристов, желающих окунуться в атмосферу древнего города. Сегодня московские власти прикладывают огромные усилия для сохранения памятников истории, реализуя масштабную программу реставрации значимых объектов.

Так, в саду имени Баумана после реставрации открылся грот
конца XVIII — начала XIX века. Об этом рассказал глава столичного региона Сергей Собянин. Порядка двух сотен лет данный памятник истории украшал зеленую зону, уточнил мэр Москвы. Однако, по его словам, в последние годы грот “Бельведер” находился в плохом состоянии: многие его детали подверглись почти полному разрушению.

Меж тем, специалисты смогли воссоздать первоначальный облик грота. Для этого в течение двух лет проводились реставрационные работы. Градоначальник подчеркнул, что восстановленные объект будет привлекать в сад имени Баумана новых посетителей.

“Реставраторы укрепили свод, восстановили лестницы, арки и историческую кладку каменного каскада. У смотровой площадки установили скульптуру, созданную по мотивам известного произведения Родена “Танцевальное упражнение”, – отметил Сергей Собянин.

Кроме того, политик опубликовал в своем телеграмм-канале роли, посвященный процессу реставрации грота “Бельведер”. На кадрах четко видно, как преобразился памятник истории после вмешательства специалистов.

Кстати, грот в саду имени Баумана признан объектом культурного наследия федерального значения. Он располагается у подножия небольшого холма с пологими склонами и смотровой площадкой на вершине. Стоя там, можно любоваться местными красотами.

Каменная кладка многоуровневого грота имитирует природную пещеру. В советское время территорию хотели превратить в кафе или склад, тогда объект сильно пострадал и долгое время был закрыт для посещений.

Поддерживающие балки были поражены коррозией – грот мог полностью обвалиться. Однако за уникальный памятник заступились местные жители, которые долгое время добивались его реставрации. Разумеется, власти города поддержали предложение москвичей. Для них же в саду установили мультимедийный экран с информацией об истории этого места.

“Специалисты проделали огромную работу. Им удалось воссоздать каменный каскад, который когда-то украшал верхние уровни грота, но давно считался утраченным. Также они восстановили смотровую площадку и разрушенные лестницы и полностью отреставрировали каменную и кирпичную кладку. Грот готов встречать посетителей обновленным, удобным и прекрасным”, — рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.



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