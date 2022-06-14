Мнение: Война на Украине заставила нас осознать, что экономика России гораздо важнее, чем мы думали

Война на Украине заставила нас осознать, что экономика России гораздо важнее, чем мы думали

Американский политический журналист Джимми Дор:

Несмотря на санкции и бойкоты Россия до сих пор собирает по 800 млн долларов в день с продаж нефти и газа, и это больше, чем в прошлом году. Пока мы платим 9 долларов за галлон бензина в Калифорнии, российский рубль становится самой крепкой валютой в мире. Россия побеждает в экономическом противостоянии.

Обратный эффект от санкций вызывает рост цен на топливо и продовольствие по всему миру. Рано или поздно мирный договор должен быть заключен, но Путину нет нужды торопиться со сделкой. Но он все равно хочет заключить мир. А кто же не хочет договариваться? США и Зеленский! И это факт.

Помните заявление, что экономика России незначительна? Что Путин со своей экономикой размером с итальянскую играет в покер с двумя парами, но как-то побеждает? Крайне редко Запад допускал такие чудовищные ошибки в оценке экономик.

Война на Украине заставила нас осознать, что экономика России гораздо важнее, чем мы думали. Если вы сравниваете ВВП простым конвертированием валют, то российская экономика действительно близка к испанской. Но на самом деле она более сравнима с немецкой, крупнейшей в Европе!

Надо задуматься, какова доля сектора услуг в России против промышленного и добывающего. У нас в США все основано на услугах, а русские – производят и добывают. Сектор услуг вообще безбожно переоценен по сравнению с добычей нефти, газа и металлов или сельскохозяйственным. Если мы не будем считать горничных и официанток, то российская экономика во много раз превзойдет немецкую. Она будет ближе к японской.

Когда идет противоборство, гораздо важнее обеспечить людей тем, что действительно важно для выживания – едой и энергией, чем неосязаемыми услугами. Кризис на Украине помог нам прояснить, как сильно мы недооценивали промышленность и добычу и как переоценивали роль услуг и современных технологий.

Россия одна из немногих на планете является стержнем в мировой промышленной цепи. И попытка разорвать связи с Россией будет означать полную реорганизацию глобальной экономики. Прежде чем мы радостно опустим новый железный занавес, следовало бы взять паузу и задуматься – как много стран в мире встанут на нашу сторону?

https://t.me/dimsmirnov175/34377 – цинк

Тот случай, когда некоторые начали подозревать, что с оценкой экономики РФ в 3% что-то не так.

PS. И еще порадую украинских зрадофилов.

Минфин США разрешил до 5 декабря 2022 года операции с попавшими под санкции российскими банками, связанные с энергоносителями, следует из опубликованной ведомством генеральной лицензии.

Как говорится в документе, до 5 декабря 2022 года разрешаются операции, связанные с энергоносителями. В список организаций, с которыми разрешено такое взаимодействие, попали:

ВЭБ, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и ЦБ РФ.

"Для целей этой генлицензии термин "относящийся к энергоносителям" означает: добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, регазификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти, включая сырую нефть", – указывается в документе.

Также разрешение касается СПГ, нефтепродуктов и природного газа, угля, древесины и урана, "производства, передачи или обмена энергией любыми средствами, включая атомную, тепловую и из возобновляемых источников".

Слабаки и тряпки. Так доллар по 200 не получится.

Сначала накрутили интригу про уничтожающие санкции, а потом как в паршивом сериале филерные серии крутят.

PS2. Между тем, на фондовом рынке и на рынке криптовалют происходит самый настоящий обвал.

Наблюдается обвал во всех классах активов: фондовый рынок США потерял за 3 дня почти 10 трлн капитализации, глобальный фондовый рынок свыше 16 трлн, криптовалюты рухнули с последних максимумов в три раза (на 2 трлн. долларов), золото и металлы падают.

Посыпался долговой рынок. Двухлетние бонды на уровне 2007 года.

https://t.me/Crimeanprachka/8207 – цинк

А вы капитализацию Apple видели?!

PS3. Также стоит отметить, что сегодня "Газпром" на 40% сократил поставки газа по "Северному Потоку" сославшись на то, что "Сименс" не выполняет свои обязательства по ремонту оборудования. Цена на газ сразу полезла вверх. Самое веселое начнется осенью, по мере приближения холодов.

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