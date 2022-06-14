СМИ: Киев потребовал у Вашингтона половину американского арсенала РСЗО

Запрошенные украинской стороной у США 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО), согласно данным Международного института стратегических исследований (IISS), составляют примерно половину имеющихся у американской стороны запасов, сообщают СМИ.

Американская армия сейчас имеет 363 грузовых РСЗО Himars и 225 гусеничных M270, на вооружении морской пехоты США есть еще 47 таких РСЗО, информирует Guardian со ссылкой на данные института. У Британии же, согласно данным IISS, есть 27 собственных M270.

Запрошенные же Киевом 1000 гаубиц примерно соответствуют всему имеющемуся арсеналу гаубиц ВС США, указывает издание. Американская армия имеет 518 буксируемых гаубиц M777, а морская пехота США – еще 481 гаубицу.

Единственная реалистичная просьба Киева – 500 танков, отмечает издание. У США в запасах есть 2645 танков Abrams и порядка 3450 находятся на хранении.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киеву нужно получить от Запада порядка 300 реактивных РСЗО. Белый дом также пообещал Украине предоставить дальнобойные РСЗО и артиллерию. В конце мая стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву.

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