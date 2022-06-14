Пентагон решил передавать Украине разведданные для ударов РСЗО

Вашингтон намерен передавать Киеву разведывательные данные для нанесения ударов РСЗО, сообщил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

При использовании РСЗО нет необходимости использовать весь боекомплект, так как речь идет о высокоточных боеприпасах, сообщил Кол, передает ТАСС.

«Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать», – сказал он.

Кол напомнил, что США решили выделить четыре РСЗО на шасси Himars, и сейчас Пентагон ожидает, что вскоре они окажутся в бою.

«Мы привержены продолжению поставок этой боевой техники. И знаю, что союзники и партнеры [США] – тоже», – добавил представитель военного ведомства. По его словам, эти поставки – только начало.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киеву нужно получить от Запада порядка 300 реактивных РСЗО.

Ранее президент США Джо Байден обещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также обещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. В конце мая стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву.

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