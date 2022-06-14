От оплеухи до крепкого брака: Анита Цой поделилась воспоминанием о первом свидании с будущим супругом

Более тридцати лет певица Анита Цой счастлива в браке с предпринимателем Сергеем. У пары есть взрослый сын, которого назвали в честь папы. На съемках телепередачи «Привет, Андрей!» артистка рассказала об одном из первых свиданий с тогда еще будущим супругом.

Неожиданный поцелуй

По корейским традициям, жених и невеста не должны видеть друг друга до свадьбы. Однако для Аниты и Сергея сделали исключение. Удивительно, но влюбленным до церемонии бракосочетания разрешили увидеться целых семь раз!

Артистка умолчала о первом свидании, зато в подробностях рассказала о том, как прошло второе. Сергей, чтобы удивить избранницу, пригласил ее в ресторан и заказал цыган. Музыканты вживую исполняли романтические баллады (наподобие «Очи черные»). По словам Цой, любая другая девушка точно бы растаяла от такого свидания, но только не она.

Так получилось, что цыгане предложили в конце своего выступления влюбленным выпить на брудершафт. Они налили молодым людям в бокалы шампанское, переплели их руки. И в этом момент Сергей возьми да и поцелуй строптивую красотку.

Обида

Анита вспоминает, что это было очень неожиданно и такой жест со стороны парня ее реально обидел, оскорбил и унизил. Артистка пояснила: она воспитывалась в строгости. Мама внушала ей, что мужчина должен долго добиваться девушки и долго за ней ухаживать. А тут второе свидание – и парень набрасывается с поцелуями.

Недолго думая, Анита дала кавалеру пощечину. Она с укором сказала Сергею, что так за девушками не ухаживают, и поспешила уйти.

Интересно, что избранник не то что не обиделся, напротив, еще больше заинтересовался Анитой. В итоге состоялось еще несколько свиданий, и роман завершился свадьбой.

Хотя супруги по-прежнему живут вместе, певица не скрывает: у них был долгий этап притирок. Сначала у влюбленных не получилось договориться между собой из-за разных привычек и взглядов. К счастью, в итоге они все же нашли общий язык.