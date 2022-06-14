 

“Наверное, я в жизни сделала много хороших дел”: Роза Сябитова об отношениях с зятем и готовящейся стать мамой дочери

14.06.2022, 19:03, Разное
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Телесваха Роза Сябитова впервые готовится стать бабушкой: ее тридцатилетняя дочь Ксения находится на поздних сроках беременности. Знаменитость с головой погружена в приятные хлопоты: подбирает подходящий роддом и помогает дочке с зятем завершить ремонт в квартире.

Помощь мамы и тещи

Первый брак Ксении завершился быстрым разводом. Девушка недолго сидела одна и вскоре нашла себе нового жениха. Два года назад она вышла замуж за инженера Максима Шевченко. На свадьбу звездная мама подарила дочке и зятю квартиру: там сейчас полным ходом идет ремонт. Сябитова отмечает, что основная часть работ уже завершена, но нужно еще доделать детскую комнату.

И все же после родов Ксения с мужем переедут к Розе Раифовне в ее загородный дом. Телеведущая пояснила почему. Во-первых, она поможет молодым в уходе за ребенком, ведь у обоих еще нет опыта – для них это будет первенец. Во-вторых, в коттедже Сябитовой есть тренажерный зал. Поэтому у Ксении будет возможность восстановиться после родов.

Роза Раифовна отмечает, что если понадобится, то она откажется от своих проектов: лишь бы помогать дочери и зятю, если те будут нуждаться в ее помощи.

Консультации у Малышевой

Уже известно, что у Ксении и Максима родится дочка. Рожать уже скоро – в середине следующего месяца. Сейчас Сябитова занята поиском хорошего родильного дома. Знаменитость признается, что ей неважно, государственная это будет клиника или частная. В приоритете – профессионализм врачей. Телесваха отметила, что по этому вопросу будет консультироваться с теледоктором Еленой Малышевой, ведь она более компетентна в плане выбора подходящего медучреждения.

Подарок за хорошие дела

У Розы Раифовны установились прекрасные отношения с зятем: выбор дочери она однозначно одобрила. Максима знаменитость считает хорошим, заботливым парнем. Ее радует его трепетное отношение к Ксении. Телесваха признается, что зять очень переживает и волнуется за свою беременную жену, буквально пылинки с нее сдувает. У Сябитовой нет сомнений в том, что зять станет прекрасным папой, ведь он уже успел проявить себя как любящий муж.

Роза Раифовна не может нарадоваться на дочь и на зятя. Знаменитость признается: наверное, она сделала в жизни много добрых дел, раз Господь послал ей такого хорошего зятя и таких хороших детей.

Напомним, что помимо Ксении у Сябитовой также есть старший сын Денис: он старше сестры на три года. Пока что парень не успел создать свою семью и обзавестись детьми.



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