 

Юбки поменять на брюки — враз на ум пойдут науки!

14.06.2022, 18:25, Разное
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Совсем Британия помешалась на всем гендерно-нейтральном! И самым подходящим местом, чтоб устроить уравниловку, в Туманном Альбионе сочли школу. А что, именно там надо запретить девочкам носить юбочки. Слишком уж школьницы в них отличаются от юношей в мешковатых штанах.

Срочно нацепить на всех «гендерно нейтральную» униформу, под коей в средней школе Тивертон графства Девон понимают «только брюки». Новое правило, являющееся частью целого ряда изменений, гласит, что с сентября все ученики должны приходить в школу в брюках, хотя юбки по-прежнему можно будет надевать  — внимание! — на физкультуру. Странно, не правда ли? В чем же еще задирать ноги и кувыркаться? По мнению школьной администрации, это наверняка удобно или полезно делать в широкой юбке. А вот сидеть на обычных уроках — ни-ни!

Несмотря на повсеместную «гендерно-нейтральную политику», юбки  в этой школе были разрешены. Что же подвинуло дирекцию к запрету этих милых клетчатых предметов одежды? Оказывается, непреодолимое стремление девушек делать их короче, чем это разрешено правилами.  Это вызвало жалобы со стороны общественности и посетителей школы. А потому, как объявила в письме родителям директор Сэмми Крук, новые правила школы вступают в силу:

«Мы последуем за другими средними школами в реализации более гендерно-нейтральной политики в отношении униформы. Родители/воспитатели будут рады узнать, что большая часть школьной формы останется прежней, за исключением того, что с сентября все ученики должны будут носить брюки».

Стивен Моакс, один из родителей, отметил, что эти изменения просто навязываются без предварительных консультаций с учениками или родителями. И это выглядит полным отсутствием демократии.

Однако директор нашла что на это сказать. Дескать, всех предупреждали о соблюдении правил, а изменения были сделаны с одобрения управляющих и сбалансированы с учетом требований, предъявляемых к школе стандартами образования, родительскими расходами, инклюзивностью и здоровьем учащихся.

Но основной шедевр ее объявления впереди:

«Наша нынешняя политика позволяет девочкам носить брюки, что многие уже делают, а мальчики могут носить юбки, если хотят.

Ну и где же равноправие полов? Почему у мальчиков есть выбор — им можно ходить не только в брюках, а еще и в юбках (если захотят)? Девочек же этими штанами ущемляют!

Куда, интересно, смотрят тамошние феминистки?

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk

Ненадежный источник: РИА Fognews



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