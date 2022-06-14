 

В Белоруссии создали многоцелевой танк-трактор

14.06.2022, 18:22, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил новый цех Минского тракторного завода (МТЗ). Глава государства дал старт серийному производству экспериментального танка-трактора. Модель получила название МТ-1, однако в народе за грозный вид его ласково прозвали “Григорыч”.

Генеральный штаб назвал срыв сроков сельскохозяйственных работ главной проблемой для Белоруссии, поэтому к решению вопроса были привлечены аграрии из-за рубежа – Курской, Смоленской и Белгородской областей России. Их общими усилиями и появился МТ-1. Передняя часть танка практически не отличается от привычного Т-72Б. Она состоит из привычной пушки, башни и лобовой части. Сзади конструкторы внесли существенные изменения: теперь на танк можно цеплять плуг для вспашки полей. Это позволит белорусской армии наступать и одновременно вспахивать пройденные участки, не опасаясь срыва сельхозработ.

Военные и агрономы смогли найти компромисс и относительно стоимости танка. Броню уменьшили до 100 мм, что позволило существенно увеличить скорость машины и при этом удешевить ее. Также оставили привычную коробку передач, чтобы механизаторам-трактористам было привычно управлять МТ-1. Как и МТЗ, танк заводится с 8-й передачи.

Лукашенко поблагодарил каждого, кто внес свой вклад в развитие оборонной и аграрной промышленности Белоруссии, и в торжественной обстановке присвоил заводу МТЗ звание гвардейского.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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