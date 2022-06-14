В бывших промзонах Москвы создают новые производства

Участок промзоны Автомоторная занимает 77 гектаров. Там находятся склады и мастерские. На этом месте планируется построить более 1,9 миллиона квадратных метров недвижимости.

Это самый крупный проект комплексного развития территорий Москвы, отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Он уточнил, что объем инвестиций превысит 300 миллиардов рублей, а ежегодный эффект для бюджета – 4,4 миллиарда.

“Реализация этого проекта даст городу более 10 тысяч новых рабочих мест”, – подчеркнул Ефимов.

На территории промзоны построят 1,2 миллиона квадратных метров жилья, социальные объекты и новые производства, сообщил глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Общественно-производственная застройка займет 671 тысячу “квадратов”. Около восьми гектаров отведено под парки, скверы и аллеи.

Всего по программе “Индустриальные кварталы” в Москве возведут 11,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Бывшие промзоны преобразуются в современные кварталы с развитой инфраструктурой.

В новых кварталах появится общественно-деловая застройка, жилые дома, высокотехнологичные производства и необходимая инфраструктура. В рамках программы “Индустриальные кварталы” планируется создать около 550 тысяч новых рабочих мест.

Заключены контракты на развитие территорий бывших промзон Октябрьское поле, Коровино, Кунцево, Братцево и Алтуфьевское шоссе. Общий объем инвестиций по программе составит семь триллионов рублей.