 

Ушаков: Встреча Путина и Зеленского не отвергается

14.06.2022, 17:45, Новости дня
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Москва не отвергает возможность прямого контакта президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, однако это требует подготовки, «впустую никто встречаться с Зеленским не будет», сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное – очень-очень-очень тщательной подготовки. Без этого, впустую, никто встречаться с Зеленским не будет», – цитирует его ТАСС.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене, в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине. В начале июня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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