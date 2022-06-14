Ушаков: Встреча Путина и Зеленского не отвергается

Москва не отвергает возможность прямого контакта президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, однако это требует подготовки, «впустую никто встречаться с Зеленским не будет», сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное – очень-очень-очень тщательной подготовки. Без этого, впустую, никто встречаться с Зеленским не будет», – цитирует его ТАСС.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене, в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине. В начале июня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета».

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