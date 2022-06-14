 

Минфин частично закрыл информацию об исполнении бюджета для защиты от санкций

14.06.2022, 17:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности, сообщили в Минфине.

«Применяемые в отношении Российской Федерации санкции различаются по механизму их действия и степени негативных последствий. В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности. Это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций», – приводит РИА «Новости» сообщение финансового ведомства.

Министерство опубликовало только общие данные о поступивших в казну доходах, общую сумму исполненных расходов, а также сведения о величине бюджетного профицита, который, по предварительной оценке Минфина, за пять месяцев текущего года составил 1,495 трлн рублей.

При этом Минфин перестал публиковать информацию об источниках финансирования дефицита бюджета, информацию об исполнении расходов по разделам и подразделам бюджета, а также в разрезе государственных программ, а также уточненные данные об исполнении бюджета за предыдущие месяцы: опубликованные материалы содержат только предварительные оценки за последний период и параметры, утвержденные законом о бюджете на текущий год.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения федерального бюджета на этот год назвал главные задачи экономики на год.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12.21 / Британия готова эвакуировать из Украины своих военных инструкторов в случае вторжения РФ

24.12.21 / Сенатор: Путин четко подтвердил, что социальные программы не будут свернуты

19.08.21 / Космонавты решили снять с модуля «Наука» антенну системы стыковки

05.08.21 / Российская история еще будет оплакивать свои решения по поводу Крыма – Зеленский

06.07.20 / Ливни в Японии унесли жизни десятков людей

22.12.21 / Отвод магистрального газопровода загорелся под Челябинском

08.07.21 / За шесть месяцев 2021 года на борьбу с коронавирусом потратили 26 млрд грн – Минфин Украины

25.10.21 / СМИ сообщили, что Украина может продать Молдове 700 млн кубометров газа. В “Нафтогазі” прокомментировали

09.04.21 / В Земле могут храниться обломки другой планеты

05.12.20 / Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине превысило 800 тыс.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика