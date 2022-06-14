 

В США решили не запрещать россиянам участвовать в US Open

14.06.2022, 17:45, Новости дня
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Американская ассоциация тенниса (USTA) не планирует запрещать российским атлетам участвовать в Открытом чемпионате США по теннису (US Open), сообщают СМИ.

Российские теннисисты смогут участвовать в этом чемпионате, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев заявил, что готов к победе над испанцем Рафаэлем Надалем в финале первого в сезоне турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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