В США решили не запрещать россиянам участвовать в US Open

Американская ассоциация тенниса (USTA) не планирует запрещать российским атлетам участвовать в Открытом чемпионате США по теннису (US Open), сообщают СМИ.

Российские теннисисты смогут участвовать в этом чемпионате, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев заявил, что готов к победе над испанцем Рафаэлем Надалем в финале первого в сезоне турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии.

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