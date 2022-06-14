Мода на женскую стрижку “под горшок” возвращается: актуальные варианты

Классический боб под привычным названием «горшок» снова в тренде. Эта стрижка выглядит очень стильно и привлекательно, поэтому стала одной из фавориток, начиная с шестидесятых годов прошлого века. Рассмотрим несколько вариантов, которые вошли в моду в 2022 году и только набирают обороты (не только среди женских, но и среди мужских причесок).

Стрижка под горшок для женщин – это настоящее ретро

Уже одно это заявление может стать мотивацией для выбора. Стиль ретро сегодня в тренде, поэтому с данной прической вы будете выглядеть модно и оригинально. К тому же у стрижки много вариантов и форм, которые позволяют каждой представительнице прекрасного пола выбрать ту модель, которая ей больше всего импонирует.

Она появилась в 60-х годах, в 80-х стала больше популярной для детей, в 90-х ее предпочитали артисты из бойз-бэндов. Сегодня она больше рассматривается женщинами, поскольку действительно выглядит шикарно и эффектно.

Выбор формы

Первоначально стрижка под горшок предполагала наличие открытых ушей. Если вы хотите визуально увеличить рост или любите стрижки такого плана, можете остановить выбор именно на этой форме. Можно также закрыть уши и вместе с челкой сделать очень оригинальное обрамление лица. Акцент делается именно на челке, которая постепенно переходит в боковые зоны, а затем в затылочную.

Такую работу не стоит выполнять самостоятельно, поскольку обрамление должно быть четким и аккуратным. Доверьте ее профессионалу, который сможет при помощи правильной техники добиться идеальной формы. Необходим плавный срез без ступенек (они могут допустить некоторые неточности, которые не будут особо видны), что позволит оформить прическу в виде горшочка или шляпки гриба, и это выглядит просто потрясающе, если прическа выполнена качественно.

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Кому подходит стрижка

Стоит сразу сказать о том, что круглолицым представительницам прекрасного пола при выборе стрижки следует быть крайне осторожными. Возможно, вы рассмотрите вариант с открытыми ушами, что визуально удлинит лицо и позволит ему обрести близкую к идеалу форму. А если выбрать классический горшок с круглым обрамлением, это сделает лицо еще более округленным.

Не стоит выбирать прическу под горшок девушкам с кудрявыми волосами, поскольку вы не сможете добиться предусмотренной моделью формы. В этом случае ваша “шляпка гриба” не будет видна. Но, если вам нравится такой вариант, вы можете предпочесть и его (все зависит от вашего вкуса и желания).

Не лучшей идеей для выбора будет стрижка “под горшок” для дам с тонкими волосами. Здесь большой акцент делается на челку, и, если она у вас будет жидкой, это также не позволит продемонстрировать прическу во всей своей красе, как это было первоначально предусмотрено.

Окрашивание

Стрижка “под горшок” относится к разряду минималистичных, поэтому вы можете оставить свой натуральный цвет волос или окрасить по своему усмотрению. В том числе рассмотрите вариант с ярким цветом, который позволит прическе выглядеть креативно и оригинально.

Стоит сразу предупредить о том, что скромным и застенчивым девушкам будет несколько дискомфортно с такой стрижкой и ярким окрашиванием, поэтому либо откажитесь от данной прически, либо постарайтесь морально к ней подготовиться. Кстати, очки не станут помехой, поэтому выбирайте очки с любой оправой.