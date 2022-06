Что мы знаем о судьбе пяти пострадавших объектов культурного наследия в Украине?

Оригинал этой статьи был опубликован 7 июня 2022 года — примечание редактора



С тех пор, как Россия начала свое вторжение в Украину, музейные кураторы и историки страны занимаются перемещением артефактов и произведений искусства подальше от мест боевых действий. Витражи Львовского собора теперь закрыты металлическими листами. Статуи в центре Одессы защищены пирамидами из мешков с песком. Армия онлайн-волонтеров даже создает резервные копии цифровых архивов музеев страны.

Но по всей Украине есть сотни объектов культурного наследия, которые нельзя переместить или защитить подобным образом. Музеи, церкви, кладбища и исторические здания подвергаются риску ракетных обстрелов, артиллерийского и стрелкового огня. Хотя ни один из шести (культурных) объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в стране еще не пострадал, это агентство ООН объявило, что во время войны президента России Владимира Путина с Украиной по меньшей мере 143 объектов культуры были повреждены тем или иным образом.

Решение Путина поставить под сомнение идентичность и государственность Украины подняло вопрос об уничтожении культурного наследия далеко за рамки узкоспециализированной проблемы – некоторые украинцы рассматривают это как свидетельство кампании по уничтожению украинской культуры.

«Очевидно, что существует план по уничтожению украинской идентичности и культуры, если потребуется, вместе с украинцами физически. Это не вопрос. Глядя из Киева, это выглядит как преднамеренная акция по уничтожению всего, что отличает украинцев от России», — говорит Олеся Островская-Люта, директорка культурного центра «Арсенал» в столице Украины.

Часто бывает трудно однозначно установить намерения и мотивы инцидентов или нападений, которые привели к повреждению или разрушению культурных объектов, — особенно если это делается только с помощью открытых источников. Если нападения на исторические здания являются преднамеренными, это может быть приравнено к военному преступлению. С уверенностью можно утверждать, что само количество культурных объектов, поврежденных или находящихся под угрозой, указывает на то, что крайне маловероятно, что необходимость их сохранения учитывается при российских бомбардировках.

В некоторых случаях удары наносились по культурным объектам, которые использовались для укрытия гражданских лиц.

Беллингкэт и наш партнер Newsy изучили несколько объектов культурного наследия Украины, которые подверглись нападению или бомбардировке во время российского вторжения, но которые еще не получили широкого внимания в мировых СМИ. Наша цель состояла в том, чтобы посмотреть, что открытые источники могут рассказать нам о состоянии объектов культурного наследия, а также об обстоятельствах, которые привели к их повреждению и уничтожению.

Большинство из изученных нами – небольшие объекты на востоке Украины, которые, вероятно, менее известны международной аудитории, хотя это не делает их потерю менее значимой для местных жителей.

Мы решили сосредоточиться на инцидентах, в которых, по-видимому, имелось достаточное количество доказательств и данных из открытых источников. Важно отметить, что также сообщалось о повреждении и разрушении множества других объектов. Однако для детального анализа этих инцидентов потребовалось бы значительно больше ресурсов, чем в настоящее время имеется в распоряжении Беллингкэт и Newsy.

Тем не менее, выбранные примеры подчеркивают разнообразие и великолепие богатой культурной истории Украины и отражают опасности, с которыми сталкиваются или которым уже подверглись значимые объекты по всей стране.

Эти примеры также показывают, как можно собирать данные из открытых источников для детализации масштабов ущерба и разрушений в районах, в которые может быть слишком опасно отправляться, а также как в некоторых случаях можно потенциально определить, кто или что несет ответственность за нападения на объекты культурного наследия.

Святогорская Лавра

Сообщалось, что 12 марта этот исторический православный монастырь подвергся авиаудару, в результате которого были выбиты окна и двери его общежитий и повреждены церковные здания. Это, вероятно, было первым из многих нападений на этот объект и на несколько церквей, находящихся под его юрисдикцией.

Этот потрясающе красивый монастырь расположен на лесистых холмах на севере Донецкой области, на берегу реки Северский Донец. Это «лавра» — пещерный монастырь и крупное место паломничества, принадлежащее Украинской православной церкви Московского Патриархата.

На момент написания статьи этот объект остается очень близко к линии фронта на Донбассе.

В видеообращении от 13 марта пресс-служба монастыря заявила, что бомба упала рядом с мостом через Северский Донец, который соединяет территорию монастыря с городом Святогорск. Около 520 беженцев из Харькова и Изюма нашли приют в общежитиях, отметил митрополит Арсений, высокопоставленный священнослужитель.

«Ни на территории монастыря, ни в городе не было никаких военных формирований. Авиаудар был нанесен по мирному городу», – подчеркнул он.

Фотографии, опубликованные монастырем на следующий день после нападения, показали, что наибольший ущерб получили здания, ближайшие к тому месту, где мост через Северский Донец соединяется с комплексом Лавры.

Окна церковных зданий, расположенных на расстоянии до 270 метров от моста, также были повреждены, в том числе здание большого собора монастыря, в котором также была повреждена лепнина на одной из колоколен.

По крайней мере одно видео, опубликованное в ночь инцидента, может быть привязано к другой стороне моста, где виден ущерб, нанесенный ресторану.

Хотя монастырь опубликовал на Flickr большое количество фотографий ущерба от взрыва, среди них не оказалось изображений, где были бы видны какие-либо остатки боеприпасов. Беллингкэт и Newsy отправили электронное письмо в монастырь, чтобы узнать, имеются ли у них какие-либо снимки остатков боеприпасов, но к моменту публикации ответа не получили.

Несмотря на заявление монастыря о том, что бомба упала рядом с мостом, нет никаких кадров, показывающих значительные повреждения самого моста. Однако важной уликой может быть группа сосен рядом с тем местом, где был нанесен основной ущерб – их верхушки, по-видимому, срезаны и сожжены, что позволяет предположить, что они могли привести к детонации боеприпаса, который был использован.

По сообщениям, монастырь снова подвергся обстрелу 4 мая. И церковь, и прокуратура Донецкой области поделились снимками инцидента, хотя повреждения здания на снимках такие же, как и после мартовского взрыва. На фотографиях, однако, видно, что временные заглушки для окон были повреждены. Монастырь утверждает, что повреждения получили и внутренние части комплекса. По данным прокуратуры, пострадали семь человек.

29 апреля российский генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские войска разместили системы вооружения в районе монастыря, хотя и не уточнил, возле какого именно сооружения. На старых кадрах, снятых в марте, видны два российских удара по неопознанной тяжелой технике возле церкви Святого Георгия в Долине, которая находится примерно в 10 км от самой Лавры.

Никаких подобных видеозаписей, на которых была бы военная техника где-либо еще вблизи религиозных зданий, опубликовано не было. В любом случае, Мизинцев не представил никаких доказательств своих утверждений, и Беллингкэт не смогли обнаружить в интернете никаких изображений, которые подтверждали бы их.

Основной комплекс находится непосредственно через реку от города Святогорск, однако у монастыря есть и другие близлежащие религиозные объекты, которые он также считает частью своей юрисдикции. Эти здания также были повреждены в результате нападений, совершенных в мае и июне.



К ним относятся Свято-Георгиевский скит в Долине (поврежден 7 мая), скит Святого Иоанна Шанхайского в Адамовке (9 мая), Соборный храм Святых мучениц в Святогорске (12 мая) и скит Иконы Божией Матери в Богородичном (17 мая).

1 июня главное здание Лавры снова подверглось бомбардировке.

Пожалуй, один из самых обсуждаемых инцидентов произошел 4 июня, когда был подожжен Всехсвятский скит, расположенный на холме к югу от главного комплекса Лавры.

The wooden All Saints Monastery of the Svyatogorsk Lavra in Donetsk region is on fire due to Russian shelling! The Lavra dates back to the 1500s. Second time Russia shells it. This is yet another act of Russian barbarism. For them, nothing is sacred. pic.twitter.com/lpKoGFZWok

— Agatha Gorski (@agathaxgorski) June 4, 2022

На снимке, опубликованном Донецкой епархией в Facebook, который, возможно, первоначально был сделан украинским СМИ «Громадське», видно, как в 12:45 с крыши здания поднимается огонь. К 17:03 видео, размещенное в Telegram и геолоцированное Bellingcat, показало месторасположение здания церкви, от которого после расчистки завалов остался только каменный фундамент. Данные спутника FIRMS NASA также, по-видимому, свидетельствуют о пожаре на этом месте.



Зеленский заявил, что церковь была разрушена в результате обстрела российской артиллерией, который, по его словам, наблюдали монахи.

Однако Министерство обороны России отрицало, что оно атаковало Лавру, утверждая, что деревянная церковь была подожжена «украинскими националистами», когда они бежали на юг из Святогорска.

На момент написания статьи ситуация вокруг Святогорска остается нестабильной. 6 июня Министерство обороны России заявило, что оно «завершило освобождение Святогорска» и разрушило мост через реку Северский Донец недалеко от Лавры. Изображения из открытых источников, по-видимому, подтверждают это: видео местного жителя, опубликованное 5 июня, показывает, что мост все еще стоит, в то время как на кадрах, опубликованных 7 июня, он разрушен.

7 июня в местных группах Telegram также появилось видео, в котором мужчина, представившийся мэром Святогорска Владимиром Бандурой, повторяет пророссийские высказывания и обвиняет украинских военных в поджоге церкви в соседнем селе Татьяновка, предположительно именно Всехсвятского скита. Местные СМИ и местные жители предположили, что Бандура, возможно, сделал эти заявления под давлением.

(Прим. редактора – в ходе встречи с главой «Донецкой народной республики» Денисом Пушилиным 13 июня, Бандура согласился возглавить администрацию оккупированного города. Министр обороны России Сергей Шойгу уже объявил об «освобождении» Святогорска)

Литературно-Мемориальный Музей Г. Сковороды, Сковородиновка

6 мая в результате удара был разрушен музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области. «Прицельные удары по музеям – даже террористы не додумались бы до такого. Но это та армия, против которой мы боремся», — заявил президент Украины Владимир Зеленский после атаки.

Этот небольшой музей был посвящен Григорию Сковороде, украинскому философу и богослову, который умер в 1794 году в селе Ивановка, которое позже было переименовано в Сковородиновку в его честь. Учитывая известность Сковороды, — его портрет присутствует на 500–гривневой банкноте Украины, — разрушение этого небольшого музея стало очень символичным для многих украинцев и некоторых оппозиционно настроенных россиян.

Президент Зеленский даже упомянул музей в своем обращении ко Дню Победы 9 мая, заявив, что россияне «верят, что их ракеты могут уничтожить нашу философию».

Итак, что мы можем узнать о том, что произошло?

Примерно в 00:30 7 мая в телеграм-каналах появились видеоролики, на которых видно, как горит здание. Новостной сайт Suspilne, который всего десять минут спустя опубликовал видео горящего музея, сообщил, что российская ракета попала в крышу здания и вызвала пожар. В 06:55 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области опубликовала в Facebook отчет о своей ночной работе, заявив, что снаряд попал в музей в 23:10, вызвав пожар, который охватил прилегающую территорию и не был полностью потушен до 08:00 следующего дня.

Как только в здание стало безопасно входить, в Интернете появились многочисленные фотографии и видео из его внутренних помещений, некоторые из которых были сняты украинскими следователями и полицией. Музей лишился крыши и многих окон; практически вся внутренняя мебель и убранство были уничтожены.

Поскольку Беллингкэт не смогли увидеть фрагменты боеприпасов на этих фотографиях последствий удара, исключительно по открытым источникам невозможно подтвердить, какое именно вооружение было использовано для атаки. Тем не менее, потенциально можно сделать вывод о мотиве одной стороны к нападению, установив, кто в то время осуществлял оперативный контроль над районом.

Согласно картам, составленным исследователем открытых источников Нейтаном Русером из Австралийского института стратегической политики (ASPI), по состоянию на 6 мая село Сковородиновка находилось под контролем Украины, поэтому крайне маловероятно, что оно подверглось нападению со стороны тех же украинских сил. Об этом также свидетельствует прибытие украинских журналистов и экстренных служб в музей в течение часа после нападения.

Вскоре после того, как пожар был потушен, заместитель директора музея Елена Рыбка написала в Facebook, что, хотя потери музея были огромными, многие из его экспонатов были эвакуированы заранее. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов также написал в Telegram, что самые ценные экспонаты уцелели, однако пострадал 35-летний сторож.

Несколько снимков из разрушенного музея с тех пор стали символом уничтожения культурных объектов, наблюдаемого в последние месяцы. Среди них кадры бюста и статуи Сковороды внутри обгоревшего музея. Некоторые известные украинские комментаторы назвали сохранившиеся статуи символом стойкости.

Дом В. В. Тарновского и Библиотека для Юношества, Чернигов



До вывода российских войск с севера Украины они вели интенсивную осаду исторического города Чернигов.

11 марта появились сообщения о том, что был разрушен Дом Тарновского, в котором располагалась городская юношеская библиотека. Также был сильно поврежден соседний стадион имени Гагарина.

Это историческое здание называется так потому, что до 1925 года в нем размещалась коллекция Василия Тарновского, выдающегося черниговца, основавшего городской Музей украинских древностей.

После взрыва глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус одним из первых оказался на месте происшествия. В 07:00 по местному времени он опубликовал в своем телеграм-канале видео, снятое совсем рядом с библиотекой. Позади него видна воронка. «Стадион и библиотека. Такие стратегические объекты», — едко заметил он.

Затем в Интернете появились снимки, на которых видны рухнувшие книжные полки внутри разрушенного здания, получившего серьезные структурные повреждения.

Во Всемирный день книги (23 апреля) в Твиттере завирусилась фотография фотожурналиста Associated Press Эмилио Моренатти, на которой украинский пожарный спасает книги из из Дома Тарновского.

На видео о разрушенных культурных объектах Чернигова, снятом 11 апреля украинским новостным сайтом Suspilne, говорится, что «три 500-килограммовые фугасные бомбы» были сброшены на близлежащий район в ночь на [то есть очень рано утром] 11 марта. «Наибольший ущерб нанесла бомба, упавшая у входа в библиотеку, которая разрушила стену и внутренние опорные балки», — говорится далее на видео.

Это согласуется с изображениями воронок из открытых источников. Для иллюстрации их размера приводим следующие изображения, размещенные в Telegram, на которых видны люди, стоящие в них. Эти снимки позволяют произвести расчет (воронка на стадионе, воронка за пределами библиотеки). Еще одно видео, опубликованное в Facebook, показывает глубину меньшей воронке на главной улице за библиотекой Тарновского. Если принять, что рост взрослого мужчины составляет от 1,5 до 1,9 метра, то глубина этих воронок должна быть не менее трех-четырех метров.

Эти воронки хорошо видны на спутниковых снимках Planet, полученных Беллингкэт и датированных до (28 февраля) и после (18 марта) атаки:

Версия авиаудара соответствует военной обстановке в районе города по состоянию на 11 марта. По данным мировых СМИ, например «Аль-Джазиры», Чернигов был почти окружен российскими войсками и подвергался многочисленным авиаударам.

Неразорвавшиеся ФАБ-500 (500-килограммовые авиабомбы советского производства), по-видимому, действительно находили по всему Чернигову после начала российского наступления на город. 3 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился в Твиттере снимком боеприпаса, сильно напоминавшего бомбу семейства ФАБ-500, которая, по его словам, упала в жилом районе Чернигова. Это изображение, по-видимому, было предоставлено главой региона Чаусом, который был указан как источник снимка в сообщениях мировых СМИ о ситуации в Чернигове. Более того, в репортаже EuroNews от 10 марта, за день до разрушения библиотеки Тарновского, показано, как сотрудники украинской службы чрезвычайных ситуаций в Чернигове, по-видимому, обезвреживают бомбу того же типа. Однако одной только имеющейся информации из открытых источников на данном этапе недостаточно для установления боеприпаса, который был использован для удара по библиотеке.

Сергей Лаевский, директор Черниговского исторического музея, отметил в посте в Facebook от 11 марта, что дом Тарновского пережил атаки большевиков в 1918-1919 годах и бомбы нацистских захватчиков во время Второй мировой войны, но теперь был разрушен российской армией.

Художественный музей имени А. И. Куинджи, Мариуполь



Мариупольский художественный музей имени Куинджи расположен в паре кварталов от разрушенного городского драматического театра, в котором 16 марта в результате российского авиаудара погибли сотни людей. Музей посвящен творчеству художника-пейзажиста Архипа Куинджи, этнического грека, родившегося на Приазовье.

23 марта Городской совет Мариуполя сообщил, что музей Куинджи был «разрушен» российской бомбой. В течение нескольких недель после этого украинские СМИ не могли предоставить снимки, показывающие масштабы ущерба, нанесенного музею. Сейчас город находится под контролем России.

Беллингкэт получила спутниковые снимки Planet, сделанные 24 апреля, которые свидетельствуют о том, что зданию был нанесен некоторый ущерб, но оно не было полностью разрушено. Его крыша пострадала меньше, чем здания в непосредственной близости, которые были полностью разрушены.

На слайдере ниже приведено сравнение снимка от 24 апреля со спутниковым снимком Maxar, доступным в Google Maps, от мая 2020 года:

Сообщения о разрушении музея поначалу различались. 21 марта, за два дня до того, как городской совет Мариуполя объявил об уничтожении музея, глава Союза художников Украины Константин Чернявский заявил, что российский авиаудар уничтожил Музей Куинджи.

Чернявский также отметил, что в коллекциях музея хранятся три оригинальные работы художника, ни одна из которых не находилась в здании на момент атаки. Их судьба вызвала значительную обеспокоенность. 27 апреля Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, заявил в сообщении в Telegram, что три картины были «переданы» российским оккупантам Натальей Капусниковой, директоркой близлежащего Краеведческого музея, который также пострадал во время боевых действий.

27 апреля Капусникова заявила прокремлевскому российскому новостному изданию «Известия» в интервью, снятом на территории музея, что картины действительно в безопасности.

На следующий день российский телеканал «Панорама» показал интервью с директоркой о судьбе картин, в котором она показала «Красный закат» Куинджи рядом с работой известного российского художника армянского происхождения Ивана Айвазовского, которую она также спрятала в своей квартире. В подвале здания также был обнаружен портрет Куинджи, кормящего голубей, написанный современником в 1915 году.

Написанная от руки табличка на входной двери гласит, что Музей Куинджи теперь находится в ведении «Министерства культуры ДНР». Его сотрудники, по-видимому, присутствовали при интервью Капусниковой в программе “Панорама”.

Новостные передачи «Панорама» и «Известия» предоставили первое наглядное свидетельство о текущем состоянии музея Куинджи крупным планом.

На одном кадре видео «Известий» видна дыра в восточной стене здания. Эту же дыру далее видно изнутри музея.

Учитывая, что ни на одном из этих видео четко не видны осколки, невозможно определить, какое именно вооружение было применено.

Дополнительные изображения появились в интернете в статье независимого украинского издания The Village от 15 мая. В сообщении утверждалось, что подлинные картины Куинджи в настоящее время находятся в распоряжении Областного краеведческого музея в Донецке. В материале также есть снимок задней части музея Куинджи после удара. Это стало свидетельством о дополнительных повреждениях, наряду с дырой в восточной стене.

На левой стороне здания также видны следы от осколков, указывающие на взрыв неподалеку на уровне земли. Видны значительные повреждения крыши – то, что ранее невозможно было установить по спутниковым снимкам из-за их низкого разрешения.

Усадьба Попова, Васильевка

На южном берегу одного из самых широких мест реки Днепр расположен город Васильевка, где находится усадьба Попова. Этот причудливый особняк, построенный в 1894 году, был назван в честь местной дворянской фамилии, правившей этим районом до 1917 года. В настоящее время здание функционирует как краеведческий музей.

Город расположен вверх по реке от Энергодара, где расположена крупнейшая в Украине атомная электростанция, и вниз по реке от стратегически важного города Запорожье. Он попал под российскую оккупацию в начале марта, когда южный фронт вторжения быстро продвинулся в Херсонскую и Запорожскую области.

7 марта директор музея Анна Головко написала в Facebook, что несколько зданий были повреждены, хотя и не возложила вину ни на одну из сторон. То же самое сделал Влад Мороко, глава департамента культуры Запорожской областной администрации, однако он прямо обвинил в нанесенном ущербе Россию.

И Головко, и Мороко опубликовали фотографии повреждений башни внутри стен усадьбы и современного здания общежития сразу за ней. Поскольку оба этих здания выходят окнами на юго-запад, возможно, что удар был нанесен с этого направления.

Шесть дней спустя, 13 марта, Головко написал в Facebook, что «оккупанты» в тот день «разграбили музей» и «украли все, что могли взять в руки и сумки», разбивая при этом двери и окна. В другом посте в Facebook Мороко заявил, что российские солдаты украли из музея старинный мраморный унитаз.

Имеющиеся данные из открытых источников не позволяют подтвердить эти сообщения о мародерстве. Однако это указывает на то, что российские солдаты присутствовали в Васильевке к 13 марта.

28 февраля мэр города Сергей Калиман заявил в видеообращении, что «мы видим военную технику, приближающуюся к Васильевке со всех сторон», предупредив жителей, чтобы они прятались в подвалах в случае обстрела. Согласно видео, размещенному в Telegram, школа № 1 на улице Шевченко 1 марта подверглась артиллерийскому обстрелу.

На другом видео, снятом в центре города, по-видимому, показано, что к 3 марта в Васильевке находились российские солдаты и бронетехника. Голос в прикрепленном видео отмечает, что солдаты несли пакеты и что они грабили магазины.

7 марта Запорожская областная военная администрация объявила в Telegram, что Васильевка «временно оккупирована». На другом видео, опубликованное в Твиттере 8 марта, показаны последствия интенсивных боев в городе, в том числе уничтоженная бронетехника и труп солдата. Пользователь утверждал, что на видео показаны три уничтоженные российские машины, но, похоже, на нем видны останки только одной БМП-3, боевой машины пехоты, в основном используемой российскими военными.

Беллингкэт геолоцировали видео на улице Береговой в центре Васильевки – практически на соседней улице с усадьбой Попова. Таким образом, представляется, что в непосредственной близости от дворца происходили какие–то боевые действия всего за несколько дней до того, как о нем сообщили как о разграбленном — к тому времени широко распространилась информация о том, что Васильевка находится под контролем России.

Так же, как и в других оккупированных городах, российские власти начали «метить территорию» в Васильевке, убирая символы украинской государственности. 8 мая в Telegram появились кадры, на которых рабочие снимают украинский герб со здания городской администрации. Российский флаг был поднят над зданием городского совета 25 апреля. Более того, 12 мая пророссийская местная администрация объявила, что на «улице Ленина, 10» (официально улица Соборная) начал работу полицейский участок, что предполагает отмену декоммунизации названий улиц и других объектов.

Хотя сейчас, по-видимому, российские силы контролируют усадьбу Попова, состояние ее интерьера неизвестно.

Невосполнимая потеря

Казалось бы, ущерб, нанесенный этим памятникам, незначителен по сравнению с масштабами человеческих жертв (российское вторжение унесло жизни тысяч мирных жителей). Но эксперты в области культуры Украины сообщили Беллингкэт, что эти две трагедии – культурная и гуманитарная – глубоко взаимосвязаны.

«Помните, что культурная сфера в Украине — это в основном женская профессия. В каждом музее была команда, где многие женщины должны были заботиться о своих детях, что само по себе большая проблема. Очень много людей бежали. Это тяжелая дилемма: защищать свое учреждение или своего ребенка?», — комментирует Островская-Люта, директорка центра “Арсенал” в Киеве.

«Природа сохранения культурного наследия сосредоточена на материальных структурах, но структуры не существуют без людей. Люди, которые жили и работали в них, люди, которые присматривают за ними сегодня. Они также символизируют места – Харьков, Чернигов, – где были убиты люди», — пояснила София Дьяк, директорка Центра городской истории во Львове.

Более того, по ее словам, уничтожение небольших объектов по всей Украине повысило их важность по всей стране, укрепив чувство принадлежности и сродства с ними. Завирусившиеся фотографии статуи внутри обгоревшего музея Сковороды подтверждают этот факт.

«Эта цена ужасна, и эти потери заставляют нас переосмыслить то, что является каноном. Наследие – это расширяющаяся концепция.. Это не просто знаменитый дворец или собор. И это не просто бюрократия – как насчет семейных альбомов, которые горят в домах? Это не внесено в список наследия, но это не менее важно», — добавила Дьяк.

Действительно, некоторые списки объектов культурного наследия Украины намного шире официальных. Например, Инициатива по спасению культуры Смитсоновского института оценивает это число в более чем 28 000, из которых 458 потенциально находятся в опасности. Кроме того, как показано в одной научной работе Смитсоновского института, Россия также устанавливает новые памятники, чтобы отметить свое право на оккупированную украинскую землю – и на ее историю.

Хотя такие действия, очевидно, являются преднамеренными, доказать преднамеренность уничтожения объектов культурного наследия сложнее.

«Допустим, вы стремитесь уничтожить район, и так вышло, что там есть музей. Это намеренно? Ну, конечно, было намерение нацелить артиллерию и бомбы. Преследовали ли они какую-то конкретную статую или картину? Этого мы не можем установить по имеющимся у нас данным», — объяснил доктор Ричард Курин, выдающийся ученый и полномочный посол Смитсоновского института, в интервью Беллингкэт.

«Но предоставление данных может, по крайней мере, дать ряд подсказок» относительно того, так ли это, добавил Курин.

Эксперты также говорят, что риск разграбления объектов культурного наследия не исчезает даже после окончания активной фазы конфликтов.

«История не заканчивается, когда происходит первая волна разрушений», — предупреждает докторка Кэтрин Хэнсон, специалистка по сохранению культурного наследия в Институте сохранения музеев Смитсоновского института, приводя примеры Ирака и Сирии. «Часто разрушение культурного объекта происходит после того, как произошло разграбление, и может быть попыткой скрыть это разграбление», — добавляет она.

Согласно исследованию Киевской школы экономики, вторжение России, возможно, уже обошлось Украине в 600 миллиардов долларов США. По словам украинской культурологини Екатерины Ботановой, в предстоящей реконструкции объекты культурного наследия могут оказаться не в приоритете, что усугубит их утрату.

«Даже если война прекратится сегодня, скорее всего, финансирование культурных учреждений будет либо затруднено, либо вообще будет отсутствовать из-за масштабов разрушений и необходимости восстановления экономики и инфраструктуры… это не больница и не железная дорога», — объяснила проживающая в Швейцарии писательница в интервью с Беллингкэт.

«Поэтому мы должны думать о культуре, которой в результате этого не будет в будущем, а также о человеческих ресурсах в нашем секторе, потому что так много людей покинули страну», — добавила она.

Пока продолжается вторжение, судьба объектов культурного наследия Украины остается под угрозой. Вполне вероятно, что еще больше таких объектов будут разрушены или повреждены, поскольку нападение России на Донбасс продолжается, и цена этого нападения будет постоянно расти.

Джейк Годин (Newsy) принял участие в репортаже, исследовании и анализе. Карлос Гонсалес, Майкл Шелдон и Нарине Хачатрян также внесли свой вклад в этот материал.

Источник: Беллингкэт*

*СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента