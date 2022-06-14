Скандалы: Над Алишером Усмановым чистое небо

Российские олигархи летают над ЕС в обход санкций

Около 30 раз российские частные самолеты и вертолеты пролетели через воздушное пространство ЕС после введения санкций в отношении России, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию полетов. Издание отметило, что такая мера должна была затронуть российских бизнесменов, приближенных к президенту Владимиру Путину, однако санкции выполняются «лишь условно».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о закрытии неба над Европой для всех российских самолетов 27 февраля.

В середине марта Великобритания арестовала самолет Cessna, который якобы принадлежит российскому бизнесмену Евгению Швиндлеру. До ареста самолет 8 раз беспрепятственно летал через воздушное пространство ЕС, в том числе несколько раз над Германией. Последний полет 18 марта прошел по маршруту Гамбург – Лондон, однако в аэропорту вылета самолет никто не задержал.

28 февраля из аэропорта Мюнхена вылетел самолет, который якобы принадлежит Алишеру Усманову, а второй его самолет совершил рейс Флоренция – Ташкент, пишет Welt.

Представитель ЕС заявил, что введение санкций в отношении частных самолетов и вертолетов, зарегистрированных за пределами России и принадлежащих иностранным компаниям, сложнее из-за непрозрачных отношений собственности. Однако, по его словам, и эти самолеты постепенно будут арестованы, если будут получены доказательства их принадлежности российским бизнесменам. Для сокрытия настоящего владельца часто используют маскировочные компании и регистрацию в оффшорах.

Оригинал материала: “Ведомости”