Мнение: Кино, как в СССР…

Когда я был маленьким, в нашей деревне в клубе был только один вечерний киносеанс….

Но Старое Дрожжаное – это все-таки райцентр Татарстана, несколько тысяч жителей, в клубе всегда набирался полный зал зрителей. А вот во время каникул, когда я приезжал к бабушке с дедушкой в Сабинский район Татарской АССР, там кино в деревенском клубе показывали только по выходным. При этом, киноустановку привозили из райцентра.

ТАСС пишет, что кинотеатры в российских регионах «сокращают часы работы или функционируют только в выходные дни».

Выходит, что кино в России возвращается во времена СССР?

На снимке: киномеханик в СССР, фотография отсюда

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