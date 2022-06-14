Лишила детства? Нет – Личное мнение

Ряд СМИ сообщает, что Ксения Собчак собралась отдать сына в частную школу со стоимостью обучения в два с половиной миллиона рублей в год.



Фото: Соцсети

«Платон — замечательный, развитый мальчик культуры большой. Он у нас ест только с вилкой, ложкой, ножом, в отличие от наших детей», — поделился дед ребёнка Эммануил Виторган.

На Собчак тут же накинулись — и ребёнок, мол, ещё мал для школы, и стоит образование дорого.

А давайте попробуем посмотреть на это объективно?

Да, мальчику всего пять лет, но ведь никто не будет учить его высшей математике, верно? Лично я не вижу ничего плохого в обучении — хоть в пять лет, хоть в 95. Знания всегда во благо.

Что касается стоимости обучения — действительно, сумма очень большая. Однако доходы Ксении, позволяют платить такие деньги за образование сына. Не было бы средств, мальчик пошёл бы в обычную школу бесплатно.

Если взглянуть на ситуацию объективно, забыв о самой личности тамады с бревна, то Собчак совершенно правильно вкладывается в образование ребёнка.

Долго ли она ещё будет изображать журналистку? Сколько ещё люди будут хоть с какой-то долей серьёзности относиться к ней?

А дальше — что? В полтос свадьбы проводить? Так не молодеют люди, скакать по свадьбам — и кости ломит, и хвост отваливается.

Вкладываясь в ребёнка, родители инвестируют в своё будущее. Хорошее образование на английском языке или китайском расширит возможности трудоустройства и сумму зарплаты.

И совсем уж честно: если бы у вас была возможность отдать ребёнка в такую школу, разве бы вы не сделали этого?

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