Немецкое ТВ сообщило об обстреле Донецка российской армией
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Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал фрагмент репортажа, показанный в эфире немецкого телевидения, в котором рассказывается, что обстрел Донецка якобы был осуществлен российскими военными.
«Российская армия обстреляла рынок в Донецке. Украинская власть бессильна перед этими обстрелами». Немецкое телевидение врать не будет», – с иронией написал в своем Telegram-канале Шарий.
В понедельник вечером Донецк подвергся массированному обстрелу с применением реактивной и ствольной артиллерии, а также орудий калибра 155 мм, которые находятся на вооружении стран НАТО. Под огнем оказался в том числе роддом. Во вторник утром обстрелы возобновились. Украинские силовики с утра ведут огонь по городу, в том числе выпустили 10 ракет из «Градов» по Куйбышевскому району.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что усиление обстрелов гражданских объектов в Луганске и Донецке является варварством.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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