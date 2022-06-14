Немецкое ТВ сообщило об обстреле Донецка российской армией

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал фрагмент репортажа, показанный в эфире немецкого телевидения, в котором рассказывается, что обстрел Донецка якобы был осуществлен российскими военными.

«Российская армия обстреляла рынок в Донецке. Украинская власть бессильна перед этими обстрелами». Немецкое телевидение врать не будет», – с иронией написал в своем Telegram-канале Шарий.

В понедельник вечером Донецк подвергся массированному обстрелу с применением реактивной и ствольной артиллерии, а также орудий калибра 155 мм, которые находятся на вооружении стран НАТО. Под огнем оказался в том числе роддом. Во вторник утром обстрелы возобновились. Украинские силовики с утра ведут огонь по городу, в том числе выпустили 10 ракет из «Градов» по Куйбышевскому району.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что усиление обстрелов гражданских объектов в Луганске и Донецке является варварством.

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