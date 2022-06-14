 

Песков заявил об отсутствии тенденции отъезда миллионеров из России

14.06.2022, 13:35, Новости дня
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В Кремле не наблюдают тенденции отъезда миллионеров из России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные консалтинговой компании Henley & Partners (H&P) о том, что страну до конца года могут покинуть 15 тыс. долларовых миллионеров.

«Мы не замечаем эту тенденцию. Мы не знаем, что это за компания, мы не знаем, основываясь на чем эта компания пришла к таким выводам», – передает его слова РИА «Новости».

На вопрос о том, есть ли в Кремле какие-то планы или стратегии, чтобы заинтересовать миллионеров в том, чтобы остаться в России, Песков ответил, что на смену закрывшимся возможностям «приходят новые возможности».

«Вот, кстати, эта тема и будет обсуждаться на Санкт-Петербургском экономическом форуме», – сказал представитель Кремля.

Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, как спецоперация избавила Россию от временщиков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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