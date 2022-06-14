Кремль: Иностранные компании готовы возобновить работу в России при первой возможности

Иностранные инвесторы свернули работу под давлением и шантажом, но готовы ее возобновить при первой возможности, компании из Евросоюза, США и Канады по-прежнему заинтересованы в российском рынке, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы понимаем, что они все (иностранные компании), конечно, под прицелом недоброжелателей из коллективного Запада, которые, мы неоднократно уже говорили, выкручивают руки, которые угрожают, шантажируют. Но весь этот шантаж не способен свести к нулю заинтересованность упомянутых инвесторов в Российском рынке. Многие компании из стран Запада – я имею в виду страны ЕС, США, Канады – они по-прежнему сохраняют свою заинтересованность в российском рынке. Многие компании говорят, что под давлением – беспрецедентным давлением – они вынуждены сейчас свою деятельность свернуть, но при этом нам они говорят, что при первой возможности они хотели бы вернуться, и это очень важно», – передает РИА «Новости» его ответ на вопрос об отказе участвовать в ПМЭФ иностранных инвесторов.

Кроме того, Песков добавил, что многие иностранные инвесторы все равно будут участвовать в ПМЭФ. Среди них – представители компаний из Китая, Индии, Индонезии, Филиппин.

«Во-первых, многие иностранные инвесторы будут участвовать. Понимаете ли, иностранные инвесторы бывают не только из Соединенных штатов или стран ЕС. Гораздо более крупные иностранные инвесторы бывают на ближнем Востоке – в Китае, Индии, Индонезии, Филиппинах, и также в десятках и десятках стран, в которых проживает гораздо большее население, чем в странах так называемого коллективного Запада. Эти инвесторы заинтересованы, и предприниматели будут принимать активное участие в форуме», – резюмировал представитель Кремля.

Ранее Песков отмечал, что к компаниям из Европы и США, которые планируют вернуться на российский рынок при первой возможности, хотя сейчас вынуждены пережидать, Россия относится с большим уважением.

Напомним, сеть магазинов джинсовой одежды Levi Strauss & Co намерена уйти с российского рынка и уже ищет покупателей на розничный бизнес.

Кроме того, компания McDonald’s сообщила, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору: он приобретает все ресторанное портфолио сети, а в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.

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