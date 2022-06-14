Горошек становится главным летним хитом 2022 года: как и с чем носить этот принт, чтобы выглядеть современно и стильно

Принт горошек пришел к нам из 1920-х годов, и на протяжении многих лет он пользуется популярностью. В 2022 году горошек стал самым настоящим трендом весны и лета.

Этот узор приобрел совершенно новое значение и теперь его можно практически повсюду, как в повседневном, так и в офисном и даже торжественном стиле. Это самый настоящий хит этого лета. Вот несколько советов относительно того, как правильно выбрать и как носить вещи с принтом горошек.

Как правильно подобрать наряд в горошек

Выбирая одежду с таким узором, нужно помнить о том, что вещи должны вызывать ощущение комфорта.

Размер принта должен быть пропорционален той части тела, на которой его носят. Выбирая любой узор, нужно помнить о том, что чем он крупнее и смелее, тем менее изящно и деликатно он смотрится. Именно поэтому, высоким людям подойдет более крупный принт, а низким – мелкий.

Горошек далеко не всегда является уместным. Например, следует отказаться от этого принта на собеседовании при приеме на работу в офис или другую серьезную организацию.

Горошек отлично подходит, если хочется продемонстрировать свою творческую сторону, однако, он точно не будет уместным, если нужно произвести впечатление на руководителя юридической фирмы.

Если же все-таки хочется надеть горошек, то стоит выбирать одежду из роскошных тканей.

Например, отличной идеей станет шелковая блуза с этим принтом. Сверху стоит надеть блейзер и сочетать все это с юбкой или классическими брюками однотонного цвета.

Как добавить горошек в гардероб

Добавление узоров в свой гардероб может быть достаточно сложной задачей, особенно если привыкли только к однотонным вещам.

Однако использование нового тренда совершенно не означает то, что нужно полностью переделывать свой гардероб. Поскольку горошек редко выходит из моды, то каждая вещь с этим принтом остается в моде на десятилетия. Именно поэтому, можно инвестировать в несколько нарядов в горошек и быть уверенным в том, что всегда будете выглядеть модно.

Стоит добавить в свой гардероб несколько аксессуаров с этим принтом. Это самый лучший способ добавить определенную изюминку в свой наряд. Хорошо смотрится шелковый шарфик в горошек. Это универсальный аксессуар, который хорошо сочетается с любым нарядом независимо от создаваемого образа.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Можно использовать шарфик в качестве повязки на голову, повязать этот аксессуар на сумочку или использовать его в качестве ремня. Можно взять несколько шарфиков и использовать как повязку и ремень одновременно.

Также отличным решением станет блуза в горошек, надетая вместе с кардиганом. Это позволит выглядеть стильно и не слишком ярко.

Добавление в свой образ ретро-стиля

Горошек может вызывать у нас чувство ностальгии. Этот узор остается в моде на протяжении нескольких десятилетий.

Горошек ассоциируется у нас с теплом и уютом. Именно поэтому, стоит надевать вещи с таким принтом на свидание или же для встречи с друзьями.

Можно надеть красивое платье с запахом длиной в пол и сочетать его с туфлями на каблуках. Это позволит добавить в свой образ нотку ретро-стиля.

Сделать горошек более резким

Чтобы сделать образ эффектным и ярким, нужно правильно выбрать тип точек, а также дополнительные элементы, с которыми этот принт нужно сочетать.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Можно надеть красивое платье и дополнить его красивыми аксессуарами. В качестве обуви стоит отдать предпочтение туфлям на шпильке.

Еще одним удачным решением станет сочетание платья-оверсайз с кроссовками. Это позволит создать образ в стиле панк. При желании сверху можно накинуть кожаную куртку, чтобы получить ретро образ.

Чтобы добавить образу немного остроты, стоит надеть армейские ботинки и толстый ремень.

Сочетание горошка с другими модными тенденциями

Этот принт смотрится красиво, элегантно и является универсальным вариантом, именно поэтому, его можно сочетать с другими модными тенденциями.

Горошек легко впишется в совершенно любой летний наряд. Можно носить вещи в горошек с модными трендами 2022 года.

Можно добавить укороченный жаккардовый блейзер, чтобы создать невероятный офисный стиль.

Можно надеть белую футболку с коротким рукавом в горошек и сочетать ее с темно-синими или белыми джинсами. Красный и синий цвет является модным сочетанием в этом году. Дополнить образ можно при помощи красных туфель или повязки на голову.