В Турции переименуют McDonald’s во «Вкусно и точка»

Министерство торговли Турции одобрило заявку компании McDonald’s, в которой содержалась просьба о смене товарного знака на русскоязычный вариант «Вкусно и точка», сообщает Anadolu.

В своём письме турецкие собственники отметили, что заведения сети «Вкусно и точка» успешно открылись на месте McDonald’s в России, а к новому названию уже привыкли россияне.

– Фактически русские уже забыли, что такое этот самый McDonald’s. Все, когда прилетают в Стамбул или Анталию, ищут кафе «Вкусно и точка», а когда не находят, вынужденно питаются шаурмой. Поскольку у нас принято делать пребывание гостей комфортным, почему бы не переименовать известную в Америке сеть в известную в России, – пояснил глава турецкого филиала McDonald’s Курум Карамтюрк.

Ассортимент блюд в турецкой сети «Вкусно и точка» будет полностью соответствовать российскому, всё меню гостям заведений представят на русском языке. Оплатить товар можно наличными в лирах и рублях или картами платёжной системы «МИР».

Первые заведения обновлённой сети на территории Турции откроются уже 20 июня, а полностью процесс ребрендинга завершится в августе. Минторг разрешил работать под новым названием не только бывшим McDonald’s, но и заведениям, открытым частными предпринимателями.

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