Мнение: Расстрел под Новомихайловкой

Расстрел под Новомихайловкой

Более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться после проведения огневой подготовки наступления российских войск;

Украинские военнослужащие, занимавшие опорный пункт в районе Зверофермы, обратились по радиосвязи к командованию подразделения РФ прекратить огонь и предоставить коридор для выхода;

Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций.

В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину.

В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих.

На фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов. Жизни украинских военнослужащих и мобилизованных бойцов подразделений территориальной обороны для нынешнего руководства Украины не значат ничего. (с) МО РФ

Тот случай, когда квази-ролевая игра в нацизм привела и к ролевым играм в заградотряды как в худших отечественных и зарубежных фильмах на эту тему.

PS. Плюс видео https://t.me/boris_rozhin/53617 с сдавшимся в плен ВСУшником, который рассказывает как по сдававшимся в плен стреляли в спину мобилизованные.

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