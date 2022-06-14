Мнение: Невоенное использование

Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую «невоенное» использование вооруженных сил.

В переводе с китайского политического это означает возможность применения армии не только против внешнего врага. По сути, есть только две возможные цели для «невоенного применения» вооруженных сил – спец-операция против Тайваня (который рассматривается Пекином как китайская территория) или подавление бунтов и мятежей внутри страны, включая мятежи в силовых структурах.

Второе вполне может стать актуальным, если решения осеннего съезда КПК вдруг кто-то решит не претворять в жизнь.

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