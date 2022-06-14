 

Умер дагестанский комедийный актер Халил Мусаев

14.06.2022, 12:12, Новости дня
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В Дагестане умер артист комедийного жанра Халил Мусаев, ему было 48 лет, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

«Халил Мусаев был верным и отзывчивым другом, легким в общении человеком, любимцем публики и душой компании. Его добрый, искрометный юмор дарил радость сотням тысяч зрителей, не только Дагестана, но и всей России. Халил Мусаев навсегда останется в сердцах и в памяти дагестанцев», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Мусаев – уроженец Махачкалы, родился в 1974 году. В 90-е годы участвовал в популярной команде КВН «Махачкалинские бродяги», которая неоднократно побеждала в конкурсах. Снимался в региональных проектах «Горцы от ума», а также в популярном проекте на центральном телевидении «Даешь молодежь», разных комедиях и т. д.

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