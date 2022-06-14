Стали известны подробности теракта в Бердянске

При подрыве трансформаторной подстанции в Бердянске на День РФ применялись три взрывных устройства, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В результате следствия выявлено, что было три взрывных устройства и зажигательная смесь», – казал Рогов в эфире «России 24», передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье в Бердянске произошел взрыв на трансформаторной подстанции, в результате несколько районов города остались без света. Кроме того, украинские боевики совершили теракт около здания ГУ МВД в Мелитополе, в результате пострадали четыре человека, в том числе проходившая мимо 15-летняя девушка, за ее жизнь сейчас борются врачи. После терактов в Запорожской области решили усилить меры безопасности.

Рогов заявлял, что украинские спецслужбы сменили тактику в Запорожской области, теперь они запугивают население путем диверсий и терактов.

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