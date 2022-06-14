 

Эксперты предупредили британцев о грядущей «рецессии домохозяйств»

14.06.2022, 11:55, Разное
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Эксперты из CBI снизили свой прогноз на рост британской экономики, пишет Daily Mail. И, учитывая высокую инфляцию, они предрекают, что обычные британцы столкнутся с тем, что станут меньше тратить, а это может привести и к спаду всей экономики.


AP

 

Крупнейшая британская компания CBI снизила свой прогноз на экономический рост Великобритании, пишет Daily Mail. Там потребовали от премьер-министра и властей жизненно важных действий, чтобы избежать рецессии, несмотря на то, что до летних каникул парламента остаётся менее 40 дней.

Эксперты обращают внимание на то, что в Великобритании растёт стоимость жизни, аэропорты еле выживают, впереди запланированы забастовки железнодорожников, а с ЕС у Лондона идёт спор по поводу протокола по Северной Ирландии.

Поэтому в компании CBI снизили свой прогноз на экономический рост Великобритании с 5,1% до 3,7%. А на 2023 год там предвещают всего 1% роста. Эксперты отмечают, что британцы столкнутся с самым сильным сокращением своих финансов с 1950-х годов. При этом инфляцию там ожидают высокую до самой осени, на уровне 8,7% к октябрю. В итоге доходы семей сильно пострадают, что скажется на покупательной способности.

Генеральный директор CBI отметил, что тяжёлые времена настают и для бизнеса, и для простых людей. И если этим летом не предпринять серьёзных действий, по его словам, это приведёт к стагнации экономики в 2023 году. При этом эксперты настаивают, что среди необходимых мер должны быть варианты по устранению нехватки рабочей силы и специалистов с определёнными навыками.

Среди причин таких проблем эксперты называют пандемию, ситуацию на Украине, сложности с цепочками поставок, но также и брексит. Бизнес и государство теперь должны работать в тесной связке, чтобы исправить ситуацию. Так, по мнению экспертов, британские предприниматели должны не бояться искать новые рынки и использовать все возможные инструменты.

Кроме того, глава CBI в интервью раскритиковал британское правительство, заявив, что министры слишком сильно сконцентрированы на политических вопросах вместо экономики. Некоторые из них хотят принятия более жёстких мер, другие — ограничения иммиграции, третьи говорят про налоги. По мнению экспертов, всё это вредит экономике страны.

Великобритания, по его словам, идёт к «рецессии домохозяйств», когда траты людей будут падать, — и это может привести к спаду всей экономики, пишет Daily Mail.

 



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