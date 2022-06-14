 

Мнение: Роботы-спамеры, или готовая «палка» для ФАС

14.06.2022, 11:50, Разное
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Мне сейчас показали славную технорекламу — пиццерия наняла робота, чтобы тот обзванивал горожан, предлагая им пиццу. Не всех подряд, только тех, кто заказал у них пиццу один раз, а потом перестал заказывать. Гордый маркетолог хвастается: «Всего за два месяца [робот] Таня обзвонила более 150 000 пропавших клиентов».

Звучит здорово. «Всего за два месяца я объехал по обочине 50 пробок». «Всего за два месяца я 60 раз выкинул мусор прямо у лифта». «Всего за два месяца я 30 раз украл в холодильнике еду у моих коллег».

Представьте, вы заняты чем-то важным. Смотрите фильм, целуете супругу, едете на работу, что угодно. Внезапно раздаётся телефонный звонок. Вы бросаете текущее дело, снимаете трубку и слышите там рекламного робота, который предлагает вам снова заказать пиццу. Или, может быть, не снимаете трубку, а начинаете гуглить, что это за номер, с которого вам звонили. Как итог вы теряете минуту на беседу с роботом плюс ещё минут 10-15, чтобы снова вернуться к тому делу, от которого вас оторвали.

150 тысяч звонков — 25 тысяч потерянных часов, 12 рабочих лет. Не правда ли, славно — забрать 12 рабочих лет, чтобы заработать немного на продаже пиццы! Выгодная сделка: время тратят чужие люди, которых не жалко, а денежки идут прямиком спамеру в карман.

Недавно ФАС отчиталась о создании сервиса для жалоб на спам (ссылка).

Дело полезное, хотя на практике операторы принимают жалобы только на смс, чего недостаточно. Однако тут-то даже жалобу не надо подавать, тут прямо явка с повинной, чистосердечное признание, готовый материал для возбуждения дела! Мне кажется, антимонопольное ведомство может выполнить годовой план по отлову спамеров, если вручную пройдётся по сайтам продавцов телефонных роботов и пустит в работу их рекламные кейсы.

И, да, господа марксисты, не нужно писать своё традиционное «проклятый капитализм». При социализме всё было гораздо хуже: и с пиццами, и с телефонами и, главное, с воровством времени. Один только феномен многочасовых очередей с лихвой перекрывает ущерб, которые все спамеры вместе взятые могут нанести жителю развитой капстраны.

Источник: Место для дискуссий



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