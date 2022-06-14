 

Смольный не справляется с растущим потоком жалоб петербуржцев на транспортную реформу

14.06.2022, 11:40, Разное
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Комитет по транспорту Северной столицы призывает жителей города относиться с пониманием к медленной обработке жалоб населения на фоне перехода на новую модель транспортного обслуживания. Чиновники Смольного ежедневно получают обращения граждан, указывающие на системные провалы в транспортной реформе.

Сотрудники Комтранса обещают в оперативном порядке рассмотреть сообщения горожан на страницах ведомства, отмечая высокую загруженность. По всей видимости, жалоб настолько много, что их невозможно обработать в короткий срок.

«В связи с объемом работы, данное уточнение может занять больше времени, чем хотелось бы. Но мы надеемся на ваше понимание и в течении нескольких дней обязательно вернемся с ответом», – отметили в Комтрансе.

Напомним, транспортная реформа в Петербурге проходит с 1 апреля 2022 года. Переход на новую модель транспортного обслуживания оказался болезненным для горожан – жители Северной столицы отмечают увеличение времени ожидания автобусов, непродуманные маршруты, технические неполадки в работе наземного транспорта, огромные очереди в метрополитене, а также неудобные остановки. Примечательно, что администрация градоначальника Александра Беглова ранее уже не раз доказывала, что не способна контролировать ход важных для города процессов – так было с провалами внутри снегоуборочной кампании и транспортной реформы.



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