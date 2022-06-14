ЦБ разрешит персональным менеджерам Private Banking тратить деньги клиентов на свои нужды

Центробанк РФ выпустил уточняющие рекомендации по обслуживанию счетов состоятельных граждан (Private Banking), в которых уточняется возможность списания 1% текущего ежемесячного остатка на счетах в год на нужды персонального менеджера.

Как уточняется, эта мера носит антикризисный характер – она поддержит банки и финансовое благополучие страны в целом, поможет предотвратить кражи и хищения со счетов со стороны персонала банков. Легализация суммы, которую сможет использовать персональный менеджер на свои нужды, снизит тягу к злоупотреблениям и искушение воспользоваться чужими деньгами.

Согласно опросам ВЦИОМ, многие состоятельные граждане, в основном государственные и муниципальные служащие, уже оценили нововведение положительно. Списание средств со счетов будет проведено, как комиссия за операцию по обслуживанию счета, однако зачисление будет выполнено не на консолидированный счет доходов банка, а на личный счет персонального менеджера.

С вопросом о точности расчета комиссионной суммы следует обращаться непосредственно в совет директоров компании, обслуживающей счет, поскольку персональный менеджер всегда может подобрать любое обоснование, либо изменить наименование транзакции на другое, не вызывающее вопросов у клиента.

Нововведение затронет в первую очередь клиентов системообразующих кредитных учреждений по направлению Private Banking.

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