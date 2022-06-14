 

Работу роддома в Донецке приостановили после обстрела ВСУ

14.06.2022, 11:15, Новости дня
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Работа роддома после произошедшего в понедельник обстрела со стороны украинских военных будет временно приостановлена, рожениц эвакуируют, сообщила заместитель гендиректора по лечебной работе Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Анна Железная.

«Временно работа будет приостановлена. Те, кого можно выписать, будут выписаны. Сегодня в течение дня в более-менее спокойные промежутки роженицы и родильницы, требующие дальнейшего лечения в родовспомогательных учреждениях, будут переведены в другие такие учреждения республики, где сейчас стабильная обстановка», – передает ТАСС ее слова в эфире «России 24».

Замдиректора пояснила, что сегодня персонал будет приводить роддом в порядок. «Персонал будет максимально здесь, в случае тяжелой ситуации будем опускаться в подвал», – добавила она.

Днем ранее в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал. Также под обстрел попал Майский рынок в центре города. Сообщалось, что погибли девушка и ребенок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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