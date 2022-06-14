На концерны Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco пожаловались в Генпрокуратуру

«Общественная потребительская инициатива» обратилась в Генпрокуратуру, МВД и другие органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности представительства крупнейших грузовых автоконцернов Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco. ОПИ также призывает взять под контроль запчасти и детали на их складах в России.

«Следуя санкционной политике иностранных государств, крупнейшие западные автоконцерны объявили о бессрочном приостановлении деятельности в России. Среди них правообладатели таких брендов, как Scania, Volvo, MAN, Mercedes-Benz и Iveco, под которыми ранее (до введения санкций) на российский рынок выпускались наиболее популярные в транспортно-логистической отрасли грузовые автомобили, включая седельные тягачи», – говорится в документах, которые глава ОПИ Олег Павлов направил в адрес руководителей силовых структур. Текст публикуют «Известия».

По словам Павлова, созданные на территории РФ для представления интересов автоконцернов их российские дочерние компании также прекратили производить, импортировать и поставлять автомобили и запчасти к ним, а заодно и осуществлять техническое обслуживание и ремонт.

«По нашему глубокому убеждению, такие решения являются противоправными и общественно опасными, посягающими на законные интересы бесчисленного множества российских граждан и организаций», – отмечается в документах. В конечном счете это влечет чрезвычайно негативные последствия для рынка и безопасности дорожного движения, подчеркивают авторы обращений.

В письмах сообщается, что действия автоконцернов привели к многократному росту цен на еще оставшиеся у дилеров грузовые автомобили, запчасти, техническое обслуживание и ремонт. Из-за этого также увеличилась себестоимость грузоперевозок по России, что вынуждает транспортные компании либо повышать тарифы на услуги, либо прекращать свою деятельность.

«Поскольку грузоперевозчики выполняют в экономике функцию доставки как сырья и оборудования, так и произведенной продукции, повышение тарифов неминуемо приводит к росту себестоимости и розничной цены товаров. Таким образом, формируется один из факторов потребительской инфляции, а вместе с тем – снижения уровня благосостояния российских граждан», – подчеркивает Павлов.

Также он просит обратить внимание на остановку российских автомобильных заводов указанных брендов, которая приводит к уменьшению налоговых поступлений в бюджет и безработице.

«Сегодня в нашу организацию, а также в общественное движение «За безопасный транспорт» поступают сотни обращений от пострадавших водителей. Мы очень внимательно следим за этой отраслью, так как это гораздо серьезнее, чем такие же действия в отношении импортных легковых автомобилей. Если там отсутствие запчастей сказывается только на конкретных водителях, то тут на всех россиянах, так как все товары перевозятся грузовиками», – отметил инициатор обращения.

По его словам, сегодня только силовые службы могут как-то оперативно повлиять на эту ситуацию. «Важно понимать, что у российских дочерних компаний иностранных автоконцернов имеются достаточные возможности для возобновления поставок автомобилей, запчастей и сервисов на российской рынок, в том числе у них есть запасы продукции, производственное оборудование, трудовые ресурсы и деловые связи для продолжения прежней деятельности», – подчеркнул Павлов.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что российский авторынок ждут масштабные потрясения.

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