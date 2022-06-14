Мнение: Перспективный ОБТ KF51 Panther

Немецкий концерн Rheinmetall на выставке Eurosatory-2022 в Ле Бурже официально представил новый танк KF51 Panther, сообщает ежедневная деловая газета Германии Нandelsblatt.

«На выставке вооружений Eurosatory-22 в Париже генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер представил танк KF51 Panther, который считается законным преемником танка Leopard 2. Эксперты долгое время считали его самым мощным основным боевым танком в мире, но Leopard 2 медленно стареет», — пишет газета.

По данным издания Defense Romania, Kf-51 Panther является новейшим членом семейства боевых бронированных машин Rheinmetall. Основным вооружением Kf-51 является 130-мм гладкоствольный ствол. Концерн не обнародовал подробности об особенностях и характеристиках нового танка. Также не указывается, является ли он самостоятельным проектом компании или разработан в рамках совместной программы Германии и Франции MGCS (Main Ground Combat System) по созданию нового основного боевого танка. Программа MGCS направлена на замену танков Leopard 2 и Leclerc, начиная с 2035 года.

https://vott.ru/entry/612624 – цинк

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