Для него и для нее: почему акройога усиливает взаимопонимание и как ей заняться начинающим

Не только психологи, но и обычные люди давно знают: полезные хобби и совместный отдых укрепляют отношения в паре. В этом плане акробатическая йога, пожалуй, самая сближающая практика. В ней совмещается мощь акробатики, пластика, динамика и духовная мудрость классической йоги.

Что такое акройога

Это весьма молодое направление, представляющее собой телесную практику, объединяющую в себе тайский массаж, акробатику и стандартные элементы йоги. По сути акройогу можно назвать парным сеансом йоги, при котором один партнер выступает в роли надежной опоры для второго, осуществляющего в воздухе переходы от одной асаны к другой.

В данном направлении существуют три роли: «поддержка» или «саппорт» (человек, которые отвечает за безопасность выполнения элементов), «флаер» (исполнитель асан в воздухе) и «база» (контактирует с землей и поддерживает флаера). «База» правильно распределяет вес партнера по всему позвоночнику, принимая его на себя. Ну а сам «флаер» раскрывает в полете потенциал своего тела.

Польза и задачи

Акробатическая йога — это встреча с самим собой через контакт и взаимодействие с другими людьми. Здесь необходимо отдать контроль над телом другому человеку, порой даже незнакомому. Как раз тут и начинается внутренняя работа через взаимодействие с ним.

Акройогу можно назвать моделью социальных отношений. В современно мире от этого невозможно отгородиться при существовании в социуме. Практика учит взаимодействию с партнером и достижению максимально возможно степени доверия.

Также акробатическая йога помогает в преодолении страха падения. Ведь у некоторых людей есть подсознательная боязнь того, что окружающие увидят совершенную оплошность. А данный вид йоги как раз учит относиться к промахам играючи. Ведь без ошибок не происходит развития. Акройога учит выходить из собственных рамок, позволяя допускать оплошности и не быть идеальным. Важна лишь концентрация на преодолении препятствий и достижении поставленных целей.

Что касается пользы на физическом уровне, то в акройоге она выражается в поиске общего с партнером баланса. У двух занимающихся задействуются все мышцы тела с проявлением максимальной концентрации и тонуса. Работа не с железом, а именно с живым весом, прекрасно развивает мышечные группы и требует приложения даже больших сил. Как известно, статика не только делает тело рельефным, но и отлично сжигает жир. А статическая фиксация на нестабильной опоре еще более сложна, Следовательно и результат будет лучше.

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Философия

Она совпадает с общей философией классической йоги. Это прекращение внутреннего диалога, уменьшение колебаний разума и обуздание собственного эго. Концентрироваться на текущем моменте, ничего не ожидать и быть в потоке — вот что характерно для любой разновидности йоги. Но опыт именно в акробатическом направлении позволяет взглянуть на данные принципы под совершенно новым углом.

Акройога в отношениях

Данная духовная практика нацелена на вскрытие тех же проблем, которые присутствуют в отношениях пары. Поэтому на занятиях акробатической йогой пара может поработать над качествами, присущими их полу. К примеру, роль «базы» включает в себя большее количество мужской энергетики. Базирующий — это доминирование, мужская твердость, поддержка, сила и опора. Роль «флаера» кардинально противоположна — податливая, пластичная, мягкая, легкая и женственная. Во взаимодействии «пластики» и «опоры» проявляется все великолепие танца женского и мужского начал.

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Довольно распространена одна ошибка, которую совершают практически все пары, только начинающие практиковать акробатическую йогу. Это взаимная критика и обвинения. В подобные моменты, как и в личных отношениях, можно становиться в позу, доказывая собственную правоту. А можно подумать и обсудить с партнером совершенные ошибки.

Поэтому проявляйте больше конструктива и меньше критики. Акройога учит концентрироваться на на ошибках партнера, а находить причину неудач в себе. А потом шаг за шагом достигать новых целей вместе. Если пара движется по пути любви и созидания, то их практика будет развиваться и цвести. Приятно видеть, как супруги вместе достигают определенных вершин. Естественно, что совместные победы делают отношения крепче.

Как заняться акробатической йогой

Подходит ли акройога для начинающих? Да, так как она насчитывает большое разнообразие поз и движений, включая как простые, так и более сложные вариации. Важно, чтобы партнеры были физически здоровы. Тем не менее, новичкам рекомендуется сначала прочувствовать технику на самых простых упражнениях для минимизации риска получения травмы. В идеале стоит заниматься под руководством тренера.

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Передняя планка

База лежит на спине на земле и вытягивает руки и ноги в воздухе. Затем флаер ложится ничком на вытянутые ноги (расположите их параллельно тазовым костям), руки обоих держатся друг за друга, тело флаера растянуто и напряжено.

Фронтберд

Поза птицы улучшает баланс и силу, так как требует хорошего чувства равновесия. В нее можно перейти из положения передней планки. Для этого флаеру нужно отпустить руки. Затем растянуть их в стороны для баланса, а потом медленно подтягивать к телу, изображая полет.

Трон

Существуют разные версии тронов, но базовый вариант выполняется следующим образом: база лежит на спине, а флаер стоит спиной к ногам базы. Последний сгибает ноги, приближая подошвы стоп к ягодицам флаера, чтобы он мог сесть на них. Затем база захватывает лодыжки флаера и поднимает свои ноги, крепко поддерживая партнера, пока он не окажется в сидячем положении.