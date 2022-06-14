Жители Северодонецка должны иметь возможность покинуть город в направлении, которое они выберут сами

ООН и гуманитарные партнеры организации «крайне обеспокоены» в связи с сообщениями об интенсивных боевых действиях в украинском Северодонецке и на прилегающих к нему территориях Украины и напоминают о плачевном положении, в котором там оказались мирные жители.

Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь ООН.

Выступая на брифинге в Нью-Йорке, представитель ООН Стефан Дюжаррик отметил, что с места событий поступают данные об обстрелах и боестолкновениях, которые привели к жертвам среди мирного населения, а также повреждению десятков домов и важных объектов гражданской инфраструктуры, включая системы подачи воды и электроэнергии.

– Нам известно, что тысячи людей все еще находятся в Северодонецке, включая тех, кто прячется в бункерах местного предприятия “Азот”, – об этом сообщают наши партнеры на местах, – подчеркнул Стефан Дюжаррик. – Там нет воды и электричества, и многие из жителей Северодонецка говорят, что им некуда бежать.

Под огнем также соседний Лисичанск, где находятся 30 тысяч человек, добавил пресс-секретарь ООН. По его словам, «сложная ситуация сложилась и на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой области, где ежедневные обстрелы и бомбардировки приводят к жертвам среди мирного населения». Боевые столкновения также ведутся вблизи зданий, где располагаются представительства ООН.

– Сегодня утром, например, – продолжил Дюжаррик, – снаряд попал в рынок и жилой дом, расположенные в густонаселенном районе Донецка – в пятидесяти метрах от здания местного представительства ООН.

По его словам, из-за столь опасных условий, а также «бюрократических проволочек», ООН не может в настоящее время оказывать жизненно важную помощь жителям этой части Украины. Последний раз автоколонна с гуманитарным грузом, рассчитанным на 17 тысяч человек, добралась до Северодонецка пятого апреля. ООН несколько раз пыталась договориться со сторонами конфликта о поставках помощи в Донецк, однако успеха на этом направлении пока добиться не удалось.

– Мы вновь подчеркиваем, что все стороны конфликта обязаны уважать международное гуманитарное право и ограждать мирное население от насилия, – заявил пресс-секретарь ООН. – Необходимо немедленно прекратить все нарушения в отношении гражданских лиц, а люди, оказавшиеся зонах активных боевых действий, должны иметь возможность покинуть их без опасности для жизни и в направлении, которое они выберут сами.

Кроме того, стороны конфликта обязаны обеспечить условия для доставки гуманитарной помощи.

– Люди, которые страдают в результате продолжающейся три месяца войны, должны получать помощь, в которой они отчаянно нуждаются, – подытожил Дюжаррик.