Сербы не поддаются антироссийскому давлению Запада, потому что помнят Югославию

Запад постоянно усиливает давление на Сербию в расчёте на то, что она присоединится к санкциям против России, пишет Telepolis. Под вопросом оказываются инвестиции в страну, а также её статус кандидата в Евросоюз. Но сербы относятся к русским с большой симпатией, а к Западу — с сильным пренебрежением. И всё из-за опыта, который они приобрели в ходе югославских войн, рассказывает автор статьи Андреас Вер.



AP

Недавно российский министр иностранных дел Сергей Лавров планировал слетать в Сербию на переговоры с властями страны, пишет Telepolis. Но встреча не состоялась, так как страны — члены НАТО Болгария и Северная Македония закрыли своё небо для дипломата. Это было «беспрецедентное нарушение внешнеполитической деятельности государства», подчёркивает автор статьи Андреас Вер, а также «прямая угроза» Белграду, ведь Сербия лишена выхода к морю и окружена странами, входящими в Североатлантический альянс, а значит, на неё можно оказывать давление.

И в последнее время это давление только усиливается, так как Запад видит в балканской стране потенциального союзника России, продолжает немецкое издание. На Генеральной Ассамблее ООН Белград проголосовал за осуждение действий Кремля на Украине, но к санкциям против Москвы не присоединился. Объём торговли между государствами продолжает расти. То же самое происходит с пассажиропотоком. На некоторых авиамаршрутах он увеличился на 43% по сравнению с теми показателями, которые были зафиксированы до начала боевых действий в конце февраля.

Но тот факт, что дорога в Центральную Европу для граждан РФ всё ещё открыта, очень сильно тервожит НАТО и ЕС, объясняет Вер. И поэтому Запад усиливает давление на Белград. Во время своего недавнего визита в Сербию канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от местных властей пересмотреть свою политику. По его словам, несмотря на стагнацию в политических отношениях с ЕС, Сербия должна присоединиться к санкциям против России. Он также напомнил о том, что немецкие компании — самые крупные иностранные инвесторы в стране, и предостерёг Белград от рисков навредить своему статусу кандидата на вступление в Евросоюз.

Но сербские власти не могут игнорировать общественное мнение в стране. Сербы с большой симпатией относятся к РФ и Китаю, а также с сильным пренебрежением — к Западу, ответственному за бомбардировки страны в 1999 году и отделению частично признанной республики Косово. Так что правительству в Белграде остаётся только вести «умелую политику лавирования» между Востоком и Западом, как в своём время это делала Югославия.

Для сербов очевидны параллели между событиями 90-х годов и нынешней ситуацией на Украине. Тогда на Западе их обвиняли в желании насильственным путём восстановить Великую Сербию. Сегодня же русских порицают за стремление восстановить Российскую империю. И так же, как и русских, сербов называли зачинщиками конфликта, а всех остальных его участников — хорватов, боснийцев и косовских албанцев — жертвами.

Самые жёсткие боевые столкновения в рамках югославских войн произошли в 1992 году на территории Боснии и Герцеговины. До начала вооружённого противостояния эта республика считалась Югославией в миниатюре — там на равных условиях проживали три народности: боснийцы-мусульмане, хорваты и сербы. И именно западные государства решили поддержать боснийцев-мусульман, чтобы они стали доминирующей силой в регионе. Поставки современного оружия из США, финансовая помощь арабских стран, наёмники с Ближнего Востока, а позже американские бомбардировки вынудили Сербию к компромиссу. И в те годы на Западе мало кто проявлял понимание по отношению к сербам. Насильственное отделение хорватов и словенцев обосновывали правом народов на самоопределение, но сербов в Краине или Боснии и Герцеговине этого права лишили, констатирует Вер.

И в ситуации с Украиной Запад занимает идентичную позицию. После того как в феврале 2014 года в результате путча на киевском Майдане страна была выбита из политического равновесия между Западом и Востоком, русскоязычное меньшинство начало сопротивляться политическим и культурным репрессиям в их отношении. На юге и востоке государства начались протесты, которые приобрели масштабы гражданской войны. В апреле 2014-го возникли Луганская и Донецкая Народные Республики. С тех пор в конфликте погибло больше 14 тыс. человек. В основном это гражданские и бойцы из двух мятежных республик. Это самая длинная война в Европе с 1945 года, отмечает издание. При этом Украина — это многонациональное государство. В ходе переписи населения в 2001 году 67% граждан страны назвали своим родным языком украинский, а 29% — русский. Но с января 2021 года в публичном пространстве разрешено говорить только на украинском, а занятия по русскому идут в школах только до четвёртого класса. К слову, этот языковой закон был принят при нынешнем президенте Владимире Зеленском, которого так восхваляют НАТО и ЕС, отмечает Вер.

Поэтому параллели между украинским Донбассом и судьбой сербской республики Краина в Хорватии, а также республикой Сербская в Боснии и Герцеговине очевидны. Оба региона в Югославии поддерживала только Сербия, а ДНР И ЛНР — только Россия. «На Западе политическая и социальная дискриминация русскоязычного населения на Украине почти никого не интересует. В своё время во всём были виноваты сербы, теперь — русские. Вот так всё просто», — заключает Вер.