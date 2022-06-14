4,8 резюме на одну вакансию

Служба исследований hh.ru проанализировала резюме соискателей из Ярославской области, чтобы выяснить, на какую работу претендуют соискатели старше 45 лет.

За последний месяц в Ярославской области было размещено более 4,3 тысяч резюме соискателей старше 45 лет. 58% из них – мужчины, 42%- женщины. 85% указали, что имеют опыт работы более 6 лет.

96% соискателей претендуют на полную занятость, 21% готовы на частичную, 3% – на удаленную работу.

Средняя ожидаемая зарплата соискателей старшего возраста в Ярославской области составляет 40 тысяч рублей. Самые востребованные специализации, указанные в резюме: бухгалтер, водитель, менеджер по продажам/работе с клиентами, администратор, сервисный инженер/механик, инженер, охранник, продавец-консультант/кассир, менеджер по закупкам.

Отметим, по данным за май 2022 года, на одну вакансию приходится 4,8 активных резюме. По Центральному федеральному округу конкуренция среди соискателей составляет 6,9 резюме на вакансию, по Центральному федеральному округу (без Москвы и Московской области) – 4,6, по России – 5,8.

Оптимальным для рынка труда показателем конкуренции за рабочие места считается 5-6 активных резюме на вакансию: в такой ситуации у работодателя есть достаточный выбор, а соискатель не испытывает трудностей с вариантами трудоустройства. Когда уровень конкуренции превышает 7 резюме на вакансию, поиск работы усложняется, зато компании могут быстрее закрывать вакансии. И наоборот: когда уровень конкуренции ниже трех резюме на вакансию, соискатели имеют множество вариантов для трудоустройства, а вот работодатели переживают кадровый дефицит.

Наиболее высокий уровень конкуренции среди соискателей в Ярославской области наблюдается в профессиональной сфере «Юристы» – на одну вакансию приходится 11,4 активных резюме. На втором месте по сложности трудоустройства – «Госслужба, НКО» (9,4), на третьем – «Начало карьеры, студенты» (7,7).

17 из 28 профессиональных сфер в Ярославской области продолжают испытывать дефицит кадров: на одну вакансию приходится три и менее активных резюме. Наиболее сложно набирать персонал в таких сферах, как «Рабочий персонал» (1,2), «Строительство, недвижимость» (1,2), «Медицина, фармацевтика» (0,8), «Домашний персонал» (0,3) и «Консультирование» (0,4).

Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности отмечает:

– В беловоротничковых ролях рынок труда из зоны высокого дефицита людей сместился в зону нормальной конкуренции: работодатели отмечают, что подбор по офисным ролям упростился. При сохранении текущих темпов в обозримой перспективе здесь вероятен перелом с доминирования соискателей (когда соискатель диктовал условия почти во всех профессиональных группах) на доминирование работодателей.

Синеворотничковые, рабочие, линейные роли демонстрируют незначительный рост конкуренции, большинство специалистов – в дефиците, а сам рынок остается соискательским. При этом многие ищут подработку к основной работе, на что не все компании готовы. Верх воронки при подборе персонала в категории синих воротничков расширился, но пока количество выходящих на работу не стало значимо больше.

Вероятнее всего, в ближайшие месяцы на рынке труда продолжатся структурные изменения: одним компаниям будет требоваться меньше людей, другой – больше, где-то вакансий будет очень много, а где-то – очень мало. То есть, изменения будут неравномерными и не одномоментными, как в региональном, так и в отраслевом разрезе.