При обстреле села в Брянской области ранены четыре человека

Четыре человека пострадали при обстреле села Займище городского округа Клинцы в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь», – написал он в своем Telegram-канале.

Богомаз отметил, что на месте работают оперативные службы.

Село Займище примыкает к южной окраине города Клинцы, который расположен в 50 км от границы с Украиной.

Тем временем Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, 5 мая украинские вооруженные формирования обстреляли два села в Белгородской области, повредив линии электропередачи.

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