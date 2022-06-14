 

Рубль ослабел к доллару

14.06.2022, 9:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже слабеет по отношению к доллару и укрепляется к евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

По данным на 10.04 курс доллара растет на 0,57%, до 57,125 руб., курс евро падает до 59,3 руб. (-1,33%), передает ТАСС.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 0,18% и составил 56,9 руб. Курс евро находился на уровне 60,5 руб. (+0,67%).

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии во вторник демонстрирует падение ведущих индексов. По данным торговой площадки на 10.05 индекс Мосбиржи снижается на 0,76% – до 2268,04 пункта, в то время как индекс РТС теряет 1,3%, опускаясь до 1252,33 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2280,02 пункта (-0,24%), а долларовый индекс РТС снижался на 0,34%, до 1264,54 пункта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04.22 / В школе Мариуполя начались уроки

26.12.20 / В Раде могут снова инициировать законопроект о лишении нардепов мандата за кнопкодавство – Разумков

27.05.21 / Вышел второй выпуск проекта “Право на комфорт”, в котором украинский дизайнер меняет жилье детей

04.12.21 / Китай признают главной угрозой для США больше половины американцев

18.09.20 / VOAэкспресс 17 сентября 2020

01.07.20 / Явка на голосовании по Конституции достигла 65%

23.08.21 / В контексте визита Меркель. Германия и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в производстве “зеленого” водорода – ОП

17.02.21 / Представлен гибридный самолет с вертикальным взлетом

04.05.21 / Как вернуться к работе после майских праздников

07.09.21 / Эксперт оценил предложение «Единой России» об отмене обязательного техосмотра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика